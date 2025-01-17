السبت 18 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«الفجيرة للثقافة» تبحث التعاون الإعلامي مع الجامعة العربية و«التعاون الإسلامي»

«الفجيرة للثقافة» تبحث التعاون الإعلامي مع الجامعة العربية و«التعاون الإسلامي»
17 يناير 2025 23:22

تونس (وام)
بحثت هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام التعاون الإعلامي مع كل من اتحاد إذاعات دول منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، وذلك على هامش مشاركة وفد الهيئة في اجتماع الجمعية العامة لاتحاد الإذاعات العربية المنعقد حالياً في تونس.
والتقى ناصر محمد اليماحي، المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات دول منظمة التعاون الإسلامي، بحضور الدكتور حكمت زريقات مدير إذاعة زايد للقرآن الكريم التابعة للهيئة، وبحثا، إمكانية التعاون الإعلامي المشترك، في المجلات ذات الصلة بالإذاعة والتلفزيون.
كما التقى اليماحي، أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد للشؤون الإعلامية في جامعة الدول العربية، وناقش الطرفان مجالات العمل الإعلامي، وأوجه التعاون المستقبلي بين هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام وجامعة الدول العربية في مجالات الإعلام.
وأكد اليماحي أن مثل هذه اللقاءات ذات الطابع العربي والدولي، تهدف إلى خلق تعاون إعلامي طموح، والاستفادة من الخبرات المتراكمة والحديثة لدى هذه الجهات، واستقطاب المزيد من الأفكار والتجارب الإذاعية والتلفزيونية للاستفادة منها في الفجيرة.

أخبار ذات صلة
«الجامعة» تؤكد دعم لبنان لتحقيق الأمن والاستقرار
إطلاق القمر الاصطناعي "العين سات -1" الأسبوع المقبل
هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام
جامعة الدول العربية
منظمة التعاون الإسلامي
آخر الأخبار
حمدان بن محمد: استثمار 5 مليارات دولار في شركة "جلف داتا هب" الإماراتية
علوم الدار
حمدان بن محمد: استثمار 5 مليارات دولار في شركة "جلف داتا هب" الإماراتية
اليوم 16:25
طاقم طبي يجري عملية جراحية (أرشيفية)
الترفيه
روبوت يتفوق على البشر في جراحات معقدة
18 يناير 2025
رئيس الدولة يؤكد دعم الإمارات لتطلعات الشعب السوري في اتصال تلقاه من الشرع
علوم الدار
رئيس الدولة يؤكد دعم الإمارات لتطلعات الشعب السوري في اتصال تلقاه من الشرع
18 يناير 2025
أحمد عرمان، وزير حقوق الإنسان اليمني
الأخبار العالمية
وزير حقوق الإنسان اليمني لـ «الاتحاد»: الإمارات من أكبر الداعمين للشعب اليمني
18 يناير 2025
نازحون داخل اليمن
الأخبار العالمية
الإمارات.. دبلوماسية رائدة في مواجهة انتهاكات الحوثي
اليوم 23:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©