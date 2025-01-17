«الفجيرة للثقافة» تبحث التعاون الإعلامي مع الجامعة العربية و«التعاون الإسلامي»

تونس (وام)

بحثت هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام التعاون الإعلامي مع كل من اتحاد إذاعات دول منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، وذلك على هامش مشاركة وفد الهيئة في اجتماع الجمعية العامة لاتحاد الإذاعات العربية المنعقد حالياً في تونس.

والتقى ناصر محمد اليماحي، المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات دول منظمة التعاون الإسلامي، بحضور الدكتور حكمت زريقات مدير إذاعة زايد للقرآن الكريم التابعة للهيئة، وبحثا، إمكانية التعاون الإعلامي المشترك، في المجلات ذات الصلة بالإذاعة والتلفزيون.

كما التقى اليماحي، أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد للشؤون الإعلامية في جامعة الدول العربية، وناقش الطرفان مجالات العمل الإعلامي، وأوجه التعاون المستقبلي بين هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام وجامعة الدول العربية في مجالات الإعلام.

وأكد اليماحي أن مثل هذه اللقاءات ذات الطابع العربي والدولي، تهدف إلى خلق تعاون إعلامي طموح، والاستفادة من الخبرات المتراكمة والحديثة لدى هذه الجهات، واستقطاب المزيد من الأفكار والتجارب الإذاعية والتلفزيونية للاستفادة منها في الفجيرة.