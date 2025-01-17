الإماراتي عبدالرحمن الحميري إلى المرحلة الثالثة من «أمير الشعراء»

أبوظبي (وام)

أسفرت منافسات الحلقة السابعة المباشرة من برنامج أمير الشعراء بموسمه الحادي عشر، التي أقيمت مساء أمس الأول، على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي، عن تأهل الشاعر عبد الرحمن الحميري من الإمارات إلى المرحلة الثالثة من البرنامج.

وتبارى في الحلقة، الشعراء عبدالرحمن الحميري من الإمارات، وعبدالواحد عمران من اليمن، ومحمد إدريس من العراق، ومحمد زياد شودب من سوريا، ونجوى عبيدات من الجزائر.

حضر الحلقة الدكتور سلطان العميمي، المدير التنفيذي لقطاع الشعر والموروث بالإنابة في هيئة أبوظبي للتراث، وأعضاء اللجنة الاستشارية للبرنامج الدكتور محمد أبو الفضل بدران، والدكتور عماد خلف، والشاعر رعد بندر، وجمهور من الشعراء والإعلاميين والأدباء والمثقفين ومحبي الشعر. وقررت لجنة التحكيم المكونة من الدكتور علي بن تميم، والدكتور وهب رومية، والدكتور محمد حجو، تأهل الشاعر عبد الرحمن الحميري، من الإمارات بحصوله على 46 درجة من 50، بينما أحرز عبدالواحد عمران 45 درجة، ومحمد زياد شودب 45 درجة، ومحمد إدريس 42 درجة، ونجوى عبيدات 40 درجة، وسينتقل واحد منهم بتصويت الجمهور إلى المرحلة التالية.

وجاءت نتيجة تصويت الجمهور خلال الأسبوع الماضي، بتأهل الشاعر المختار عبدالله صلاحي من موريتانيا بعد حصوله على 75 من 100 درجة، لينتقل إلى المرحلة التالية رفقة الشاعر يزن عيسى من سوريا الذي تأهل بقرار لجنة التحكيم في الحلقة الماضية.

واستضافت الحلقة الشاعر مساعد بن طعساس الحارثي، حامل بيرق «شاعر المليون» في موسمه العاشر، والشاعرة عائشة السيفي، حاملة لقب «أميرة الشعراء» في الموسم العاشر، في مجاراة شعرية.