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التعليم والمعرفة

"تيك توك": التطبيق سيتوقف في الولايات المتحدة غداً

"تيك توك"
18 يناير 2025 09:07

حذرت شركة تيك توك في وقت متأخر من أمس الجمعة من أنها ستوقف عمل تطبيقها في الولايات المتحدة غدا الأحد.
وجاء البيان بعد ساعات من تأييد المحكمة العليا لقانون يحظر تيك توك في الولايات المتحدة، غداً الأحد ما لم يتم بيعه من جانب الشركة الأم، لأسباب تتعلق بالأمن القومي، مما يضع تطبيق المقاطع المصورة القصيرة الشهير على مسار الإغلاق في غضون يومين فقط.

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 وقال البيان "إذا لم تقدم إدارة بايدن على الفور بيانا حاسما لإرضاء مقدمي الخدمة الأكثر أهمية لضمان عدم التنفيذ (للحظر)، سيضطر تيك توك للأسف إلى التوقف عن العمل في 19 يناير". ويعد تطبيق "تيك توك" من أبرز منصات التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة.

المصدر: آ ف ب
الولايات المتحدة
تيك توك
تطبيقات الهواتف الذكية
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