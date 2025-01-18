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التعليم والمعرفة

محمد الشرقي يشهد تكريم الفائزين بجائزة البدر

محمد الشرقي يشهد تكريم الفائزين بجائزة البدر
18 يناير 2025 15:13

أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية المبادرات الثقافية في تعزيز قيم الإسلام السمحاء وتسليط الضوء على قصص ومآثر السيرة النبوية الشريفة عبر قطاع الثقافة ومجالات الإبداع المختلفة.

جاء ذلك خلال حضور سموه، حفل تكريم الفائزين في الدورة الثالثة من جائزة البدر في قلعة الفجيرة، بحضور سمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام ، ونجلَي سمو ولي عهد الفجيرة، الشيخ حمد بن محمد بن حمد الشرقي، والشيخة عائشة بنت محمد بن حمد الشرقي.

وأشار سموه، إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بالاهتمام بتطوير قطاع الثقافة عبر المشاريع النوعية التي ترتقي به، وتسهم في مواكبة تطلعات الدولة ورؤيتها في قطاع الصناعات الإبداعية على المستوى الوطني والدولي.

واطّلع سمو ولي عهد الفجيرة، على الأعمال الفائزة في فئات الجائزة كافة والمعروضة في منزل الشيخ محمد بن حمد الشرقي بقلعة الفجيرة، مُشيدًا سموّه بالمستوى الإبداعي الذي تميزت به وعمق التجسيد الفني والأدبي الرفيع الذي عبّر عن السيرة النبوية ومواقفها ودروسها وقصصها.

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وكرّم سموه أعضاء لجان التحكيم والفائزين في فئات الجائزة كافة المحلية والدولية وهي الشعر، والرسم، والخط العربي، والوسائط المتعددة، والمنمنمات.

وتضمّن حفل الجائزة، فقرةً للموشّحات الدينية التي تغنّت بمآثر النبي محمد عليه الصلاة والسلام قدمتها مجموعة من المنشدين العرب، وعرضًا لفيلم قصير عن فئات الجائزة وعدد المشاركين فيها؛ حيث استقطبت هذا العام آلاف المشاركات من أنحاء العالم المختلفة.

وقال الدكتور حمد عبدالرحمن البقيشي، أمين عام مبادرة البدر، في كلمته خلال الحفل، إنَّ جائزة البدر استقطبت في دورتها هذا العام المزيد من المشاركات والأعمال من دول عدة حول العالم، في دليلٍ على سمعتها الدولية وسمو أهدافها نحو ترسيخ دروس السيرة النبوية الشريفة عبر الأشكال التعبيرية الفنية والأدبية المختلفة.

حضر الحفل الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وشذى الملا الوكيل المساعد لقطاع التراث والفنون بوزارة الثقافة.

جائزة البدر
محمد الشرقي
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