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انطلاق الدورة العاشرة لأيام قرطاج الموسيقية في تونس

انطلاق الدورة العاشرة لأيام قرطاج الموسيقية في تونس
19 يناير 2025 10:47

 انطلقت السبت، الدورة العاشرة لأيام قرطاج الموسيقية، بمدينة الثقافة في تونس، تحت شعار "زيد في الحس".
وتضمن افتتاح "الأيام"، حفلات فردية وجماعية لفنانين عربا وأجانب مع مجموعة من اللقاءات وورش التدريب والحلقات النقاشية.

وتقام عروض المهرجان، الذي يستمر حتى 24 يناير، على مسرح الأوبرا، ومسرح الجهات، ومسرح المبدعين الشبان، وشارع الحبيب بورقيبة، بعروض من تونس و15 دولة عربية وإفريقية وأجنبية، إلى جانب تقديم 6 عروض كبرى و18 عرضًا شبابيًا و4 عروض في الشوارع، إضافة إلى 3 ندوات وورشة عمل.

كما يقام "برنامج المحترفين"، الموجه لصناع الموسيقى، الذي يناقش موضوعات من بينها إدارة أعمال الفنانين الموسيقيين، والحلول الرقمية لدعم الفنانين.

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