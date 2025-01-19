الأحد 19 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

الفجيرة تحتضن «ملتقى إحياء التراث»

الفجيرة تحتضن «ملتقى إحياء التراث»
19 يناير 2025 15:35

انطلقت يوم أمس السبت، فعاليات «ملتقى إحياء التراث» في قلعة الفجيرة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لدعم وتعزيز التراث الثقافي في دولة الإمارات وترويجه للعالم.

ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على أهمية الحفاظ على التراث الوطني، وتعزيز مكانة الفجيرة كوجهة ثقافية تاريخية ذات طابع مميز.

وشهد اليوم الأول حضور رسول سمادوف، اختصاصي برامج الثقافة في مكتب منظمة اليونسكو الإقليمي لدول الخليج واليمن، وسالم عمر سالم، المدير الإقليمي للمكتب الإقليمي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو» في الشارقة، وناصر الدرمكي، نائب المدير الإقليمي للمركز الدولي لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية «إيكروم» في الشارقة.

أخبار ذات صلة
محمد الشرقي يؤكد أهمية تعزيز الوعي الصحي بين أفراد المجتمع
الفجيرة تستضيف مهرجان «أبطال خط الدفاع الأول»

وتضمنت فعاليات الملتقى في يومه الافتتاحي، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية التي تهدف إلى تعريف الجمهور بتاريخ الفجيرة العريق وأهمية الحفاظ على التراث الوطني.

كما تم عرض مجموعة من الحرف اليدوية التقليدية والمنتجات التراثية، التي تمثل جزءاً من الهوية الإماراتية الأصيلة، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل تفاعلية لزوار الملتقى لتعريفهم بأهمية هذا التراث في حياة الأجيال الحالية والمستقبلية، ما يعكس التزام الإمارة بالاستثمار في نشر المعرفة وتعزيز الوعي بالتراث.

ويعد الملتقى، منصة هامة لتبادل الخبرات والرؤى بين الخبراء والمهتمين في مجال التراث، ويعتبر إضافة نوعية للمشهد الثقافي في الفجيرة، إذ يسهم في تعزيز الهوية الإماراتية وصون قيمها التقليدية. حضر الملتقى الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وسعيد السماحي، مدير دائرة السياحة والآثار بالفجيرة، وعدد من الشخصيات البارزة في مجال الثقافة والتراث.

المصدر: وام
الفجيرة
التراث
آخر الأخبار
منتدى دافوس ينطلق غداً في سويسرا بمشاركة 3 آلاف شخصية
اقتصاد
منتدى دافوس ينطلق غداً في سويسرا بمشاركة 3 آلاف شخصية
اليوم 15:59
جمارك أبوظبي تنشئ دائرة جمركية في ميناء الفاية الجاف
علوم الدار
جمارك أبوظبي تنشئ دائرة جمركية في ميناء الفاية الجاف
اليوم 15:49
إلغاء متطلبات شهادة «الراتب» للخدمات المصرفية لموظفي الحكومة الاتحادية
علوم الدار
إلغاء متطلبات شهادة «الراتب» للخدمات المصرفية لموظفي الحكومة الاتحادية
اليوم 15:40
الفجيرة تحتضن «ملتقى إحياء التراث»
التعليم والمعرفة
الفجيرة تحتضن «ملتقى إحياء التراث»
اليوم 15:35
"كهرباء الشارقة" تنفذ مشروعات لشبكات نقل وتوزيع المياه في كلباء بـ 107,435 مليون درهم
علوم الدار
"كهرباء الشارقة" تنفذ مشروعات لشبكات نقل وتوزيع المياه في كلباء بـ 107,435 مليون درهم
اليوم 15:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©