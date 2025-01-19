أبل تكشف عن قائمة التطبيقات المحظورة في الولايات المتحدة بجانب تيك توك

في خطوة نادرة، أعلنت شركة أبل عن بيان ووثيقة دعم تتضمن قائمة بجميع التطبيقات التي أصبحت غير متاحة في الولايات المتحدة بعد حظر تطبيق تيك توك. وعادةً، لا تنشر أبل معلومات عن التطبيقات التي تحظرها، مما يجعل هذا الإعلان غير معتاد.





من بين التطبيقات المحظورة الأخرى التابعة لشركة "بايت دانس" المالكة لتطبيق تيك توك، تشمل القائمة تطبيقات مثل CapCut وLemon8، اللذين شهدا شعبية كبيرة مؤخراً، بالإضافة إلى لعبة MARVEL SNAP.

اقرأ أيضاً.. "تيك توك" يتوقف عن العمل في الولايات المتحدة







وفيما يلي القائمة الكاملة للتطبيقات المحظورة:

TikTok

TikTok Studio

TikTok Shop Seller Center

CapCut

Lemon8

Hypic

Lark – Team Collaboration

Lark – Rooms Display

Lark Rooms Controller

Gauth: AI Study Companion

MARVEL SNAP



وأوضحت أبل في الوثيقة الداعمة أنها تلتزم بالقوانين المطبقة في الدول التي تعمل فيها.





تأثير الحظر على المستخدمين في الولايات المتحدة





وأضافت: "تلتزم شركة أبل بالقوانين في الولايات القضائية التي تعمل بها. ووفقاً لقانون حماية الأميركيين من التطبيقات الخاضعة لسيطرة خصوم أجانب، فإن التطبيقات التي طورتها شركة ByteDance Ltd. وشركاتها التابعة — بما في ذلك تيك توك، كاب كت، ليمون8، وغيرها — لن تكون متاحة للتنزيل أو التحديث على متجر أبل في الولايات المتحدة اعتباراً من 19 يناير 2025".





كما أشار البيان إلى أن الأشخاص الذين يزورون الولايات المتحدة، والذين قاموا بتعيين متجر التطبيقات الخاص بهم إلى منطقة غير أميركية، لن يتمكنوا من تحديث التطبيقات أو شراء العناصر داخلها.

اقرأ أيضاً.. الصين تناقش بيع تيك توك في الولايات المتحدة لإيلون ماسك









قرارات قضائية وراء الحظر





يُذكر أن هذا الحظر جاء نتيجة قانون تم تمريره العام الماضي، يُجبر شركة بايت دانس على بيع تطبيق تيك توك أو مواجهة الحظر.



وفي الأسبوع الماضي، أيدت المحكمة العليا هذا القانون، مما أدى إلى حظر التطبيق من قبل شركتي أبل وجوجل في 19 يناير.