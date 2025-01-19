الإثنين 20 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

وفد إثيوبي يطّلع على مبادرات «دبي للثقافة»

جانب من اجتماع الوفد الإثيوبي مع مسؤولين من «دبي للثقافة»
19 يناير 2025 23:23

دبي  (وام)
اطلع وفد رفيع المستوى من جمهورية إثيوبيا، خلال زيارته هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، على مبادرات الهيئة المختلفة، وخاصة المتعلقة بالتحول الرقمي.
جاءت زيارة الوفد في إطار التعاون الثنائي بين حكومتي الإمارات وإثيوبيا في مجالات التحديث والتطوير الحكومي، تماشياً مع أهداف الشراكة بين مكتب التبادل المعرفي الحكومي وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.
وشرح مسؤولو «دبي للثقافة» تفاصيل مبادرات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، لتعزيز كفاءة البرامج الثقافية، واستعرضوا الجولات الافتراضية للتفاعل مع المشهد الإبداعي، والجهود لدعم بيئة إبداعية مستدامة لأصحاب المواهب.
كما تم تسليط الضوء على منصة «سكة»، وفرص المشاركة فيها، بجانب استعراض مشاريع الهيئة الاستراتيجية وخططها المستقبلية، لتحقيق رؤية دبي كمركز عالمي للاقتصاد الإبداعي بحلول 2026.
تعكس هذه الزيارة تطلع البلدين لتعزيز الشراكة الثقافية والمعرفية، بما يسهم في بناء مستقبل مشترك يتسم بالابتكار والتجديد.
تمحور النقاش مع الوفد الإثيوبي الزائر، الذي ضم نخبة من المسؤولين البارزين، حول تعزيز برامج التبادل الثقافي بين الجانبين، مع التركيز على إمكانيات تطبيق تجربة منصة «سكة» الشهيرة في إثيوبيا.
كما تم التطرق لسبل استفادة الجانب الإثيوبي من خبرات وممارسات الهيئة في دعم السياحة الثقافية، وكيفية توظيف هذه الخبرات لتعزيز المراكز والمتاحف الثقافية الإثيوبية، مما يسهم في إحداث نقلة نوعية في المشهد الثقافي والسياحي هناك.

أخبار ذات صلة
لطيفة بنت محمد تفتتح المعرض الفني "طبيعة الوجود السامية"
وفد برمودا يستكشف تجارب «دبي للثقافة»
إثيوبيا
هيئة الثقافة والفنون في دبي
دبي للثقافة
آخر الأخبار
«ستاندرد آند بورز»: 200 مليار دولار إصدارات الصكوك عالمياً
اقتصاد
«ستاندرد آند بورز»: 200 مليار دولار إصدارات الصكوك عالمياً
20 يناير 2025
مكتوم بن محمد مترئساً الاجتماع بحضور طلال بالهول وفيصل بن سليطين وأعضاء مجلس الإدارة (من المصدر)
اقتصاد
مكتوم بن محمد يطلع على استراتيجية مركز دبي للأمن الاقتصادي
20 يناير 2025
أرباح «الشارقة الإسلامي» تتجاوز مليار درهم خلال 2024
اقتصاد
أرباح «الشارقة الإسلامي» تتجاوز مليار درهم خلال 2024
20 يناير 2025
الإمارات الأولى عربياً في جاذبية الاستثمار بقطاع السيارات
اقتصاد
الإمارات الأولى عربياً في جاذبية الاستثمار بقطاع السيارات
20 يناير 2025
محمد كركوتي يكتب: الرسوم في مواجهة النمو العالمي
اقتصاد
محمد كركوتي يكتب: الرسوم في مواجهة النمو العالمي
20 يناير 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©