وداعاً للكلمات المفتاحية.. الذكاء الاصطناعي يعيد تعريف البحث في ويندوز 11

بدأت مايكروسوفت اختبار ميزة جديدة للبحث في ويندوز 11 تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن النسخة التجريبية للقناة المخصصة لمطوري النظام.







Copilot Plus: التقنية التي تجعل البحث أسرع وأكثر ذكاءً







تعتمد هذه الميزة على الفهرسة الدلالية، مما يتيح للمستخدمين البحث عن الملفات المحلية باستخدام لغة طبيعية غير رسمية، بدلاً من الاعتماد على الكلمات المفتاحية المحددة. ومع ذلك، لاستخدام هذه الميزة، يلزم وجود جهاز مزود بـCopilot Plus.







تجربة متكاملة: البحث دون اتصال بالإنترنت في ويندوز 11





الميزة الجديدة تعمل في جميع أدوات البحث داخل النظام، مثل مربعات البحث في الإعدادات ومستكشف الملفات وشريط المهام. ولأنها تعتمد على شرائح NPU المدمجة في أجهزة Copilot Plus، فإنها تعمل حتى بدون اتصال بالإنترنت.





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في الوقت الحالي، تقتصر هذه التقنية على إعدادات ويندوز والملفات التي تحمل صيغًا محددة، مثل JPEG وPNG وPDF وTXT وXLS.





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خطط مايكروسوفت المستقبلية للبحث الذكي

يمكن للمستخدمين تخصيص مواقع البحث التي يتم فهرستها من خلال الإعدادات (الإعدادات > الخصوصية والأمان > البحث في ويندوز)، أو اختيار وضع "Enhanced" لفهرسة جميع محتويات الجهاز. مستقبلاً، تخطط مايكروسوفت لتوسيع الميزة لتشمل البيانات المخزنة على السحابة، مثل الملفات المحفوظة في OneDrive.



تؤكد مايكروسوفت أن ميزة البحث الجديدة ستُطرح تدريجياً لمستخدمي أجهزة Copilot+ المزودة بمعالجات Snapdragon، مع دعم لاحق للأجهزة التي تستخدم معالجات Intel وAMD Copilot Plus. وستعمل الميزة على أجهزة تدعم اللغات الإنجليزية، الصينية، الفرنسية، الألمانية، اليابانية، والإسبانية.













ميزة Click to Do: ذكاء اصطناعي لتحسين النصوص والكتابة









بالإضافة إلى ميزة البحث الجديدة، تحتوي النسخة التجريبية على أدوات كتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ضمن ميزة Click to Do. تتيح هذه الخاصية للمستخدمين النقر على النصوص مع الضغط على مفتاح ويندوز للوصول إلى قائمة خيارات حساسة للسياق. من بين الخيارات الجديدة، زر Refine ضمن ميزة "إعادة الكتابة" (Rewrite)، والذي يمكنه تصحيح الأخطاء النحوية في النصوص تلقائيًا.







تهدف هذه التحديثات إلى تعزيز تجربة المستخدم عبر الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة البحث والكتابة في نظام ويندوز.