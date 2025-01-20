انطلاق «خورفكان المسرحي» السبت المقبل

محمد عبدالسميع (الشارقة)

عقد، أمس، مؤتمر صحفي بقصر الثقافة بالشارقة، للإعلان عن فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان خورفكان المسرحي، الذي ينطلق بمدينة خورفكان السبت المقبل 25 يناير 2025، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وقالت مريم المعيني، رئيسة اللجنة الإعلامية للمهرجان، إنّ هذه الدورة تمثل تظاهرةً فنية وثقافية فريدة، وتشكّل ملتقى متكاملاً لكلّ الأنواع الفنية المعاصرة والتقليدية، كما تمثل فرصة لإبراز مواهب وإبداعات المسرح وفنون الأداء والرسم.

وأضافت أنّ المهرجان الذي يقام ليوم واحد، يخلق أجواء جاذبة للجمهور، ويستضيف عروضاً فنية آسيوية وأفريقية إلى جانب عروض فنون شعبية، كجزء من رسالة الشارقة الهادفة إلى التواصل والتفاعل مع ثقافات العالم.

وأشارت المعيني إلى 6 عروض مسرحية، من بينها عرضان من أميز عروض مهرجان الشارقة للمسرح المدرسي، بالإضافة إلى عرض من مهرجان المسرح الكشفي، وكذلك عرض من مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، وعرض من مهرجان الإمارات لمسرح الطفل، إضافةً إلى مسرحية جماهيرية. ولفتت المعيني إلى مسابقة المهرجان الموجهة لهوات تزيين المركبات وصناعة الأقنعة، والأسر والأطفال، وكذلك ورشة «كيف تبتكر قناعك».

ومن جهتها، أكدت علياء الزعابي، المنسق العام للمهرجان، أهمية فعاليات الدورة العاشرة في عروضه المسرحية، وفنونه الأدائية، إضافةً إلى الألعاب والمسابقات المصممة لتلبية تطلعات واهتمامات الزوار.

وأشارت الزعابي إلى انطلاق المهرجان بمسيرة كرنفالية تحتضن مجموعة متنوعة من الأنشطة اللافتة من عروض الفنون الشعبية الأصيلة، إلى مسابقات الأقنعة والأزياء المسرحية، وكذلك مسابقة أجمل سيارة، وغيرها من أنشطة المهرجان.

وقالت: «إنّ المهرجان يقام على ثلاثة مسارح رئيسية، حيث تعرض مسرحيات: (مرجان)، (الضفيرة والألوان)، (الضيف)، (الفخارة)، كما يستضيف المهرجان مسرحية الأطفال (شجرة العجائب)، والعمل الجماهيري (هروب بعد الغروب) الذي يشارك فيه عدد من الفنانين المحليين». وأكدت أنّ المهرجان هو تجربة فريدة تعزز الروابط الاجتماعية، وتستثمر في المواهب الواعدة، نحو مسيرة متكاملة للأجيال في العمل المسرحي والثقافي.