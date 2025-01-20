الثلاثاء 21 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«خولة للفن والثقافة» ترسخ مكانتها منصة رائدة للإبداع في 2024

جانب من فعاليات «خولة للفن والثقافة» (وام)
21 يناير 2025 01:54

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
«كليفلاند أبوظبي» يجري زراعة مزدوجة لكليتين
جامعة خليفة تكرم 24 منتسباً في برنامج القادة الشباب لطاقة المستقبل

استطاعت «خولة للفن والثقافة»، من خلال تنظيم 30 معرضاً وفعالية ثقافية في 2024، تحقيق العديد من الإنجازات الثقافية والفنية التي ساهمت في إثراء الساحة الفنية وتعزيز الحركة الثقافية في المنطقة، من خلال إقامة فعاليات متنوعة تشمل المعارض ورش العمل والجولات الإرشادية والمحاضرات والجلسات النقاشية وتقديم منصة واسعة للمبدعين والمثقفين. ففي إطار جهودها المستمرة لتعزيز الثقافة والفن، نظمت مؤسسة خولة للفن والثقافة، 17 فعالية ثقافية وفنية شملت مجموعة متنوعة من الأنشطة التي استهدفت مختلف شرائح المجتمع.
جسور تواصل
وقالت سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، حرم سموّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيّان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، رئيسة خولة للفن والثقافة، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام)، إن «خولة للفن والثقافة» نجحت خلال 2024 في تحقيق العديد من الإنجازات التي ساهمت في إثراء الساحة الفنية والثقافية في المنطقة من خلال تنظيم فعاليات متنوعة، شملت المعارض وورش العمل والجولات الإرشادية، معربة عن فخرها بما تحقق من خلال منصة حاضنة للمبدعين والمثقفين، أتاحت لهم التعبير عن إبداعاتهم ومواهبهم.
وأكدت سموها أهمية الفن في بناء جسور التواصل بين الثقافات وتعزيز الحوار المجتمعي، لافتة إلى أن 2024 كان عاماً زاخراً بالإبداع والإنجازات، حيث كان الهدف خلاله المساهمة في دعم وتطوير الحركة الثقافية والفنية محلياً وعالمياً.
وأضافت سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي أن الثقافة والفنون جزء أساسي من هوية دولة الإمارات، حيث تُولي قيادتنا الحكيمة أهمية كبيرة لدعم المشهد الثقافي والفني، إيماناً بأن الثقافة هي ركيزة أساسية في تحقيق التقدم والازدهار، ونحرص في «خولة للفن والثقافة» على دعم هذا التوجه، ونتطلع لتحقيق المزيد من هذه النجاحات في 2025 من خلال تنظيم فعاليات نوعية ومشاريع فنية جديدة تساهم في تعزيز مكانة «خولة للفن والثقافة». وأكدت الالتزام بتقديم فرص جديدة للمبدعين، سواء في مجالات الفن المعاصر أو الخط العربي، مع تسليط الضوء على إبداعات الفنانين الإماراتيين والعرب، حيث إن رؤية «خولة للفن والثقافة» مستمرة في دعم الفنون بكل أشكالها، مشيرة إلى أن المستقبل يحمل المزيد من الفرص لتطوير هذه الفعاليات وتنمية المشهد الفني العالمي.
وتتوجه «خولة للفن والثقافة» في العام الجاري 2025 نحو تعزيز دور الفنون في المجتمع، وتقديم منصة للفنانين والمبدعين للتعبير عن أنفسهم، ومشاركة أعمالهم مع الجمهور من خلال إطلاق المشاريع والفعاليات الفنية التي ستعزز مكانتها كمنصة فنية وثقافية متميزة.

مؤسسة خولة للفن والثقافة
الثقافة
أبوظبي
آخر الأخبار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون دونالد ترامب بمناسبة أدائه اليمين الدستورية
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون دونالد ترامب بمناسبة أدائه اليمين الدستورية
اليوم 22:13
محمد بن راشد يهنئ ترامب بتنصيبه رئيساً للولايات المتحدة
علوم الدار
محمد بن راشد يهنئ ترامب بتنصيبه رئيساً للولايات المتحدة
اليوم 23:28
منصور بن زايد يهنئ ترامب بتنصيبه رئيساً للولايات المتحدة
علوم الدار
منصور بن زايد يهنئ ترامب بتنصيبه رئيساً للولايات المتحدة
اليوم 22:16
ترامب خلال أداء اليمين الدستورية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب: بداية عصر جديد
21 يناير 2025
فلسطينيون يشقون طريقهم بين الأنقاض والدمار خلال عودتهم إلى ما تبقى من منازلهم في شمال غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
350 ألف طن نفايات تهدد بكارثة إنسانية في غزة
21 يناير 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©