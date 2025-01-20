الثلاثاء 21 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

إبداعات إماراتية تزيّن «ميزون إي أوبجي» العالمي في باريس

مصممون إماراتيون يبدعون في معرض «ميزون إي أوبجي» العالمي بباريس
21 يناير 2025 00:46

باريس (وام)
اختتمت هيئة دبي للثقافة والفنون، مشاركتها في معرض «ميزون إي أوبجي»، أكبر معرض عالمي متخصص في التصميم، الديكور، الأثاث، وفنون المائدة وأسلوب الحياة، والذي أُقيم في العاصمة الفرنسية باريس على مدى أسبوع كامل.
تأتي المشاركة ضمن مبادرة «واحة الإمارات للتصميم»، حيث قدم الجناح الإماراتي منصة فريدة لعرض إبداعات خمسة عشر مصمماً إماراتياً من الشباب، استعرض خلالها المصممون المشاركون أعمالهم الإبداعية التي جمعت بين التراث الإماراتي الأصيل والطابع العصري الحديث، مما يعكس رؤية الإمارات في إبراز هويتها الثقافية بطرق مبتكرة.
تنوعت المعروضات الإماراتية بين تصاميم أثاث فريدة، وأعمال فنية مستوحاة من الطبيعة المحلية، وأدوات منزلية تحمل لمسات من التراث الإماراتي، حسبما أكدت خلود خوري، مديرة دائرة المشاريع والفعاليات في هيئة دبي للثقافة والفنون، ومسؤولة جناح «واحة الإمارات للتصميم»، موضحة أن مشاركة الهيئة في المعرض تأتي ضمن استراتيجية دبي للارتقاء بالمشهد الثقافي والإبداعي في الدولة، حيث يعد الحدث منصة عالمية فريدة تتيح للمواهب الإماراتية الشابة عرض أعمالها أمام جمهور عالمي واسع ومتخصص في التصميم والإبداع.
وقالت خوري: "من خلال «واحة الإمارات للتصميم»، نسعى إلى تمكين المصممين المحليين من تحقيق تواصل فعال مع السوق العالمية، إلى جانب تسليط الضوء على عناصر التراث الإماراتي التي يتم تقديمها بأسلوب عصري مبتكر".
وأشار المصمم الإماراتي زيد عبد الشاكر الصديقي إلى أن "المشاركة تعكس التزامنا كمصممين إماراتيين بإبراز ثقافتنا وتراثنا للعالم، مع تقديم تصميمات مبتكرة تتماشى مع التوجهات الحديثة"، موضحاً أن أعماله مستوحاة من البيئة الطبيعية في الإمارات، مثل الرمال والكثبان الصحراوية، والتي يدمجها مع مواد وتقنيات حديثة لتقديم تصاميم فريدة تناسب السوق العالمية.
من جهته، أكد المصمم هاشم الهاشم أن المشاركة في هذا المعرض العالمي تمثل فرصة كبيرة للتعريف بالإبداع الإماراتي على نطاق أوسع، وقال "أركز في تصميماتي على إعادة ابتكار عناصر التراث الإماراتي، مثل النقوش والزخارف التقليدية، بلمسة عصرية تعبر عن تطور ثقافتنا وهويتنا".
فيما أوضح المصمم ماجد عبد الله البستكي أن مشاركته في جناح «واحة الإمارات للتصميم» تعد انعكاساً لرؤية الإمارات في دعم الإبداع والابتكار، وقال "كمعماري ومصمم، أحرص على الجمع بين الطابع الإماراتي الأصيل والمفاهيم الحديثة في أعمالي".

الإبداع
التصميم
الديكور
الأثاث
آخر الأخبار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون دونالد ترامب بمناسبة أدائه اليمين الدستورية
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون دونالد ترامب بمناسبة أدائه اليمين الدستورية
اليوم 22:13
محمد بن راشد يهنئ ترامب بتنصيبه رئيساً للولايات المتحدة
علوم الدار
محمد بن راشد يهنئ ترامب بتنصيبه رئيساً للولايات المتحدة
اليوم 23:28
منصور بن زايد يهنئ ترامب بتنصيبه رئيساً للولايات المتحدة
علوم الدار
منصور بن زايد يهنئ ترامب بتنصيبه رئيساً للولايات المتحدة
اليوم 22:16
ترامب خلال أداء اليمين الدستورية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب: بداية عصر جديد
21 يناير 2025
فلسطينيون يشقون طريقهم بين الأنقاض والدمار خلال عودتهم إلى ما تبقى من منازلهم في شمال غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
350 ألف طن نفايات تهدد بكارثة إنسانية في غزة
21 يناير 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©