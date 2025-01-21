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التعليم والمعرفة

«إكسبوجر».. 420 فناناً بصرياً عالمياً يقدمون 3100 عمل فني

عمل فني للمصور غريغ غورمان بعنوان «الثقافة: سونوفو»
22 يناير 2025 01:19

الشارقة (الاتحاد)

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يعود المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر» 2025، في نسخته التاسعة، في الفترة من 20 إلى 26 فبراير في مقره الجديد بمنطقة الجادة في الشارقة، مشكّلاً احتفالاً عالمياً بالسرد البصري، بمشاركة أكثر من 420 مصوراً ومخرجاً ومبدعاً يقدمون أكثر من 3100 عمل فني.
وعلى مدار أسبوع، يحتضن إكسبوجر 2025 أكثر من 349 فعالية، تتوزع على 98 معرضاً فريداً وجماعياً، بمختلف التقنيات والرؤى المبتكرة، وأكثر من 72 ورشة عمل يقدمها خبراء في عالم التصوير الفوتوغرافي والسينمائي، بالإضافة إلى 50 خطاباً ملهماً، وأكثر من 53 جلسة تقييم للسير الفنية، و18 جلسة نقاش جماعية، إلى جانب عرض 58 فيلماً تعكس التنوع العالمي والتميز الفني في عالم السرد البصري.
وتغطي المعارض الفردية والجماعية مجموعة متنوعة من أنواع التصوير، منها التصوير الصحفي والوثائقي، وتصوير الطبيعة والحياة البريّة، وتصوير الرحلات والمغامرات، والتصوير الفني والإبداعي، وتصوير البورتريه، وتصوير حياة الشارع، والتصوير الرياضي والحركي، والتصوير التقني والتجريبي، وغيرها من أنواع التصوير الفوتوغرافي.
ويستضيف «إكسبوجر» المصور العالمي دون ماكولين، الذي تمتد مسيرته المهنية لعقود طويلة، ما يجعله نموذجاً للتميز في التصوير الصحفي، ويشارك بمعرضه الفردي «ما بين الحياة والموت» في نسخة العام الجاري من المهرجان.
كما يعد جيمس ناكتوي واحداً من أشهر مصوري الحرب، ولفتت الصور المؤثرة التي التقطها الانتباه إلى الأزمات الاجتماعية والإنسانية في أنحاء من العالم.
ويمتلك غريج غورمان، أحد أبرز الأسماء في تصوير المشاهير والبورتريه، عقوداً من الخبرة، وسيرة فنية متميزة تتضمن أعمالاً في أرقى المجلات والمعارض. ويشتهر المخرج والمصور الحائز جوائز سيباستيان كوبلاند بتوثيقه المؤثر للقطبين الشمالي والجنوبي. وسيتم عرض أعمال مارتن سترانكا الخيالية في معرض فردي يحمل اسمه، وتوثق تلك المعروضات التوازن الدقيق بين الواقع والأحلام. أما جورج شتاينميتز، فقد وثق الصحارى والنظم البيئية والحياة البشرية بوساطة التصوير الجوي.
وإضافة إلى المجموعة المتميزة من الفنانين البصريين، يجمع «إكسبوجر» 2025 نخبة من المخرجين وصناع الأفلام الذين تركت أعمالهم بصمة واضحة على عوالم السينما والقصص البصرية والقضايا العالمية.

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مهرجان إكسبوجر
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