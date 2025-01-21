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التعليم والمعرفة

«مجمع اللّغة العربيّة بالشّارقة» يبحث المحاور العلميّة لـ«مؤتمر الدّراسات العربيّة في أوروبا»

الوفد خلال الزيارة (من المصدر)
22 يناير 2025 01:19

الشارقة (الاتحاد)

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أشاد وفد من الأكاديميّين الأوروبيّين المهتمّين باللّغة العربيّة، بالجهود التي يقودها مجمع اللّغة العربيّة بالشارقة في الحفاظ على لغة الضّاد، وتيسير السّبل لتعليم غير الناطقين بها، مؤكّدين أنّ «المعجم التّاريخيّ للّغة العربيّة»، الذي صدر من الشّارقة برعاية ودعم صاحب السّموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يمثّل إنجازاً غير مسبوق في جهود حماية العربيّة، وتوفير مصدر شامل ومتكامل لتاريخ مفرداتها وعلومها ومعارفها. 
جاء ذلك خلال زيارة الوفد لمقرّ «مجمع اللّغة العربيّة بالشّارقة»، استقبلهم خلالها الدكتور أمحمد صافي المستغانمي، الأمين العامّ لمجمع اللّغة العربية بالشّارقة، وعدد من أعضاء الهيئتين العلميّة والإداريّة في المجمع، حيث بحث المجمع مع أعضاء الوفد الخطّة العلميّة لمحاور الدّورة المقبلة والثّالثة من «مؤتمر الدّراسات العربيّة في أوروبّا»، الذي ينظّمه المجمع سنوياً في «دارة الدّكتور سلطان القاسمي». 
أشاد وفد من الأكاديميّين الأوروبيّين المهتمّين باللّغة العربيّة، بالجهود التي يقودها مجمع اللّغة العربيّة بالشارقة في الحفاظ على لغة الضّاد، وتيسير السّبل لتعليم غير الناطقين بها، مؤكّدين أنّ «المعجم التّاريخيّ للّغة العربيّة»، الذي صدر من الشّارقة برعاية ودعم صاحب السّموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يمثّل إنجازاً غير مسبوق في جهود حماية العربيّة. جاء ذلك خلال زيارة الوفد لمقرّ «مجمع اللّغة العربيّة بالشّارقة»، استقبلهم خلالها الدكتور أمحمد صافي المستغانمي، الأمين العامّ لمجمع اللّغة العربية بالشّارقة، وعدد من أعضاء الهيئتين العلميّة والإداريّة في المجمع، حيث بحث المجمع مع أعضاء الوفد الخطّة العلميّة لمحاور الدّورة المقبلة والثّالثة من «مؤتمر الدّراسات العربيّة في أوروبّا»، الذي ينظّمه المجمع سنوياً في «دارة الدّكتور سلطان القاسمي». 
وضمّ الوفد أكاديميّين من جامعات إيطاليّة وإسبانيّة وصربيّة، إذ أتاح المجمع لأعضاء الوفد فرصة المشاركة العلميّة في المؤتمر الدّوليّ في اللّغة العربيّة وآدابها، الذي نظّمته الجامعة القاسميّة بالتعاون مع المجمع بعنوان: «تعليم اللّغة العربيّة للنّاطقين بغيرها (المنهج والخصوصيّة)».

مجمع اللغة العربية
الإمارات
الشارقة
اللغة العربية
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