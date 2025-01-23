واتساب يغير قواعد اللعبة.. مشاركة الحالات مباشرة على إنستجرام وفيسبوك

أعلنت شركة ميتا عن إطلاق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين ربط حساباتهم على واتساب بمركز الحسابات (Accounts Center)، وهو المركز الذي يتيح إدارة التجارب المتكاملة عبر خدمات الشركة مثل فيسبوك وإنستجرام وMeta Quest.





تسجيل الدخول الموحد بين تطبيقات ميتا







تتيح هذه الميزة للمستخدمين إمكانية نشر تحديثات الحالة (Status) على واتساب مباشرة كقصص (Stories) على إنستجرام وفيسبوك دون الحاجة إلى نشرها بشكل منفصل. كما تتيح خاصية "تسجيل الدخول الموحد" (Single Sign On) التي تمكن المستخدمين من تسجيل الدخول إلى تطبيقات ميتا المختلفة باستخدام حساب واحد، مثل استخدام بيانات حساب فيسبوك لتسجيل الدخول إلى إنستجرام.











ميزة اختيارية تُطرح تدريجيًا للمستخدمين حول العالم







الميزة اختيارية ولن يتم تفعيلها افتراضيًا، وسيظل التشفير الطرفي للمكالمات والرسائل في واتساب ساريًا عند ربط الحساب.





وكانت ميتا قد أطلقت مركز الحسابات لأول مرة في عام 2020، بهدف تسهيل إدارة الحسابات والتجارب المتصلة عبر خدماتها.





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ومع التطوير المستمر، تخطط الشركة لإضافة وظائف جديدة إلى المركز، بما في ذلك إدارة الصور الرمزية (Avatars)، ملصقات Meta AI، وميزات إنشاء المحتوى باستخدام Imagine Me.



الميزة الجديدة الخاصة بربط واتساب سيتم طرحها تدريجيًا على مستوى العالم، ومن المتوقع أن تستغرق عدة أشهر للوصول إلى جميع المستخدمين.





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نشر الحالات بسهولة: من واتساب إلى إنستغرام وفيسبوك





عند توفر الميزة، سيظهر خيار الربط في إعدادات واتساب، بالإضافة إلى خيارات الربط عند تنفيذ إجراءات مشتركة مثل إعادة نشر الحالة إلى تطبيقات ميتا الأخرى.