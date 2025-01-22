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التعليم والمعرفة

«دبي للثقافة» تستقبل وفداً رفيع المستوى من سيشل

«دبي للثقافة» تستقبل وفداً رفيع المستوى من سيشل
22 يناير 2025 14:57

دبي (الاتحاد)
زار وفد رفيع المستوى من جمهورية سيشل، مقر هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» في حي دبي للتصميم، وجاءت هذه الزيارة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات وسيشل، وتماشياً مع أهداف برنامج مكتب التبادل المعرفي الحكومي، الرامية إلى إبراز جهود الجهات الحكومية المحلية على المستوى العالمي، وترسيخ مكانة الإمارات وجهة عالمية للإدارة والتطوير الحكومي، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات المحلية في مختلف المجالات، ومشاركتها مع أكثر من 41 دولة منضوية تحت مظلة البرنامج.

وخلال الزيارة، التقى وفد سيشل الذي ضم كلاً من معالي ماري سيلين زيالور، وزيرة الشباب والرياضة والأسرة، ومعالي ديفيكا فيدوت، وزيرة الاستثمار وريادة الأعمال والصناعة، وممثلين عن المجالس الشبابية والوزارات وخبراء من قطاعات مختلفة مع نخبة من قيادات الهيئة، وبحثوا معهم سبل توطيد الروابط الثقافية وتبادل الخبرات والمعارف، وإمكانات تطوير برامج التبادل الثقافي بين الطرفين.

ومن جهة أخرى، قدم فريق «دبي للثقافة»، لأعضاء الوفد عرضاً شاملاً حول أبرز الإنجازات التي حققتها الهيئة ودورها في إدارة أكثر من 14 مشروعاً استراتيجياً على مستوى دبي، ما مكنها من تصدر المؤشرات العالمية المتخصصة في القطاع الثقافي والإبداعي، ومن أبرزها «مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعات الثقافية والإبداعية»، ما ساهم في تعزيز ريادة الإمارة ومكانتها مركزاً عالمياً للاقتصاد الإبداعي.

كما تعرف الوفد على أفضل الممارسات التي تتبعها «دبي للثقافة» في مجالات تطوير المجتمع، وريادة الأعمال، وتمكين ودعم الشباب وأصحاب المواهب الإبداعية، وتوسيع مشاركتهم في المشاريع والبرامج كافة التي تنظمها الهيئة بهدف تحفيزهم على المساهمة في إثراء المشهد الثقافي المحلي. 

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