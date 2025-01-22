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التعليم والمعرفة

«حكماء المسلمين» يشارك بـ 250 إصداراً في «القاهرة للكتاب»

«حكماء المسلمين» يشارك بـ 250 إصداراً في «القاهرة للكتاب»
22 يناير 2025 15:09

أبوظبي (وام)
يشارك مجلس حكماء المسلمين بجناح خاص في الدورة الـ 56 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي ينطلق تحت شعار «اقرأ في البدء كان الكلمة»، وذلك خلال الفترة من 23 يناير حتى 5 فبراير 2025، بالقاهرة، وذلك انطلاقاً من رسالة المجلس الهادفة إلى تعزيز السِّلم، وترسيخ قيم الحوار والتَّسامح، ومد جسور التعاون والتعايش الإنساني. ويقدم جناح مجلس حكماء المسلمين طوال أيام المعرض أكثر من 250 إصداراً فكرياً وثقافياً متنوعاً، من بينها عدد من أحدث إصدارات الحكماء للنشر لعام 2025.
وتزامناً مع استعدادات مجلس حكماء المسلمين لتنظيم مؤتمر الحوار الإسلامي - الإسلامي خلال شهر فبراير المقبل، في استجابة لدعوة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، إلى تعزيز الشأن الإسلامي ووحدة المسلمين، وتأكيد أن الأخوَّة الدينية هي الباعثة للأخوة الإنسانية، يقدم جناح المجلس بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، عددا من المؤلفات التي تعالج هذه القضية المحورية. كما يضم جناح مجلس حكماء المسلمين أكثر من 20 مؤلفا لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب التي تهدف إلى التعريف بسماحة الإسلام وثراء تراثه الفكري والفلسفي.
ويستضيف جناح مجلس حكماء المسلمين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أكثر من 14 ندوة ثقافية وفكرية يحاضر فيها نخبة من العلماء والمفكرين والأكاديميين يتناولون فيها موضوعات وقضايا محورية.
ويعد معرض القاهرة الدولي للكتاب من أكبر معارض الكتب في العالم، حيث يزور المعرض سنوياً حوالي 5 ملايين شخص سنويا، ويؤدي دوراً محورياً في الحفاظ على الهوية الثقافية وتعزيزها.

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