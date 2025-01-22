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فعاليات «صينية -إماراتية» تستعرض التراث وتدعم الاستدامة

فعاليات «صينية -إماراتية» تستعرض التراث وتدعم الاستدامة
23 يناير 2025 01:08

دبي (وام)

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تنظم القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية في دبي فعالية «دفء الربيع وسعادة العام الجديد 2025»، 25 يناير الجاري، وذلك احتفاءً برأس السنة الصينية، وذلك في إطار التعاون الثقافي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، وبهدف تعزيز الروابط الثقافية بين البلدين عبر أنشطة تستعرض التراث وتدعم الاستدامة.
تبدأ الفعالية بمسيرة كبرى للسيارات الصينية العاملة بالطاقة النظيفة، بمشاركة 13 شركة رائدة في مجال تصنيع السيارات، وتنطلق المسيرة من نادي دبي للفروسية، مروراً بمنطقة سيح السلم، قبل أن تصل إلى قرية التراث في أبوظبي، حيث تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة التي تمثل الحداثة الصينية، والطابع التراثي الإماراتي العريق.

القنصلية الصينية
الصين
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دبي
رأس السنة الصينية
السنة الصينية
احتفالات السنة الصينية
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