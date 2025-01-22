«تريندز» يشارك في «القاهرة للكتاب»

أبوظبي (الاتحاد)

في إطار استراتيجية ورؤية مركز تريندز للبحوث والاستشارات المعرفية العالمية، يشارك المركز للمرة الرابعة في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025، حيث يثري النسخة الـ56 بأكثر من 350 إصداراً علمياً وبحثياً ومعرفياً متنوعاً. وتنطلق فعاليات النسخة الجديدة من المعرض، التي تأتي تحت شعار «اقرأ.. في البدء كان الكلمة»، خلال الفترة من 24 يناير الجاري، وتتواصل حتى الخامس من فبراير المقبل، في مركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالعاصمة المصرية القاهرة.

ويشهد المعرض، الذي يُعد أحد أكبر المحافل الثقافية والمعرفية في منطقة الشرق الأوسط، مشاركة ما يزيد على 1345 دار نشر عربية وأجنبية من 80 دولة من مختلف أنحاء العالم، بينما يصل عدد العارضين إلى 6150 عارضاً، حيث يشكلون تنوعاً ثرياً من الإصدارات العلمية والمعرفية والفكرية والأدبية والثقافية.

إثراء المعرفة

قال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز «تريندز» للبحوث والاستشارات، إن المركز يهدف من خلال مشاركته الرابعة في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025، إلى تعزيز دوره كمؤسسة بحثية مستقلة ورائدة، تسهم في نشر ثقافة البحث العلمي الهادف، وذلك من خلال عرض أحدث وأبرز الإصدارات والبحوث والدراسات، التي تسهم في إثراء المعرفة، وتعميق الفهم لدى الجمهور بمختلف القضايا والأحداث العالمية.

وذكر العلي أن «تريندز» ينظم على هامش مشاركته في المعرض برنامج فعاليات غنياً بالندوات الفكرية والحلقات النقاشية، ومنها ندوة موسعة حول «تسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة التنمية والازدهار.. رؤى وتصورات للمستقبل».

مضيفاً أن المركز سيطلق من جناحه في «القاهرة للكتاب» العدد الأول من سلسلة «اتجاهات الذكاء الاصطناعي»، فضلاً عن توقيع عدد من اتفاقيات التعاون التي تؤسس لشراكات استراتيجية مع المؤسسات البحثية والأكاديمية.



منصة حوارية

وأكد الرئيس التنفيذي لـ «تريندز» أن المركز يسعى من خلال مشاركته في معرض القاهرة الدولي للكتاب إلى خلق منصة حوارية فعَّالة بين الباحثين والأكاديميين والمتخصصين والجمهور العام، وذلك بغرض تبادل الرؤى والأفكار ووجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية التي تشغل العالم، مما يسهم في تطوير التفكير النقدي وتعزيز ثقافة الحوار والمعرفة.

وأشار العلي إلى أن «تريندز» يعمل أيضاً من خلال المشاركة في المعرض على تعزيز الوعي العام بأهمية البحث العلمي في تطوير المجتمعات، والتعريف بدوره المحوري في طرح الحلول العلمية للتحديات المعاصرة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهمية البحث العلمي والمعرفة في تحقيق التنمية المستدامة.



جناح نوعي مبتكر

من جانبها، قالت روضة المرزوقي، مديرة إدارة التوزيع والمعارض في «تريندز»، إن المركز يثري النسخة الجديدة من المعرض، الذي يُعد أحد أكبر المحافل الثقافية ومعارض الكتب في الشرق الأوسط وأفريقيا، بجناح نوعي مبتكر ومعزّز بتقنيات الذكاء الاصطناعي، يقع في القاعة الثالثة، ويحمل رقم «B49»، ويضم أكثر من 350 إصداراً بحثياً ومعرفياً متنوعاً، تشمل موضوعات عدة، أبرزها «الذكاء الاصطناعي، والتنمية الاقتصادية، والطاقة والموارد الطبيعية، والبيئة والتنمية المستدامة، وأمن الشرق الأوسط»، وغيرها.

وأضافت المرزوقي أن المركز سيدشن على هامش مشاركته في المعرض مجموعة من الإصدارات الجديدة، خاصة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتقنيات المبتكرة.