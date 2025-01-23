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التعليم والمعرفة

«الشارقة للفنون» تعلن الفائزين بمنحة إنتاج الأفلام القصيرة

من اليمين إلى اليسار: بسمة الشريف، فاطمة وردي، هناء كاظم، سليم أبو جبل
24 يناير 2025 00:57

الشارقة (الاتحاد)

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أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون عن الفائزين بمنحة إنتاج الأفلام القصيرة، ضمن الدورة السابعة من منصة الشارقة للأفلام، وهم: سليم أبوجبل عن فيلمه «يسرى»، فاطمة وردي عن فيلمها «مسك أبيض»، وبسمة الشريف عن فيلمها «دائرة الصباح»، حيث تبلغ قيمتها 120 ألف درهم إماراتي، سيتم توزيعها على الفائزين.
كما ستمنح المؤسسة بالشراكة مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون (أدماف)، مبلغ 25 ألف درهم إماراتي للمخرجة هناء كاظم لإنتاج فيلمها «ياثوم»، ضمن المنحة المخصّصة لصُناع السينما الإماراتيين، وستقدم العروض الأولى لهذه الأفلام ضمن الدورات القادمة من المنصة.
وقالت الشيخة نوار القاسمي، مدير مؤسسة الشارقة للفنون: «تعكس منحة إنتاج الأفلام القصيرة والمتاحة لصناع الأفلام من جميع أنحاء العالم، التزامنا بدعم السينما المستقلة والتجريبية عبر منصة الشارقة للأفلام»، مضيفة: «نحن فخورون بشراكتنا هذا العام مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، لتقديم الدعم للمخرجين الإماراتيين الصاعدين، وخلق مساحة لهم لتقديم إبداعاتهم ورعايتها وتطويرها بما يثري الصناعة السينمائية المحلية».
وأشارت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسّس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، إلى الدور الرائد الذي تؤديه منصة الشارقة للأفلام في بناء المهارات الاحترافية في مجال الإنتاج السينمائي، وأهمية منحة إنتاج الأفلام القصيرة في تعزيز استدامة نهضة الفنون والصناعات الإبداعية في الإمارات، من خلال دعم صنّاع الأفلام، معتبرةً أنّ المنحة بالشراكة مع مؤسسة الشارقة للفنون، تبني القدرات الإبداعية، وتحفّز طموح المخرجين الإماراتيين في العالمية والتنافسية في صناعة محتوى جاذب للجمهور المحلي والدولي.

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