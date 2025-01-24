مايكروسوفت تخفف قبضة حصرية الحوسبة السحابية عن "أوبن إي آي"

أعلنت شركة مايكروسوفت أنها لم تعد المزود الحصري للبنية التحتية السحابية الخاصة بـ "أوبن إي آي"، إذ وقّعت اتفاقية جديدة تمنحها "حق الرفض الأول" على احتياجات الحوسبة السحابية المستقبلية لـ"أوبن إي آي"، وفقاً لموقع "انديان إكسبرس".





وبموجب الاتفاقية، يمكن لـ "أوبن إي آي" التوجه إلى مزودي خدمات آخرين مثل Oracle وSoftBank إذا لم تتمكن مايكروسوفت من تلبية احتياجاتها.











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تعزيز البنية التحتية والتوجه نحو شركاء جدد







تأتي هذه التطورات بالتزامن مع إعلان "أوبن إي آي" عن صفقة ضخمة لتطوير بنيتها التحتية بالتعاون مع شركاء جدد. وفي بيان رسمي، أوضحت مايكروسوفت أن "أوبن إي آي" قامت بتجديد التزامها بمنصة Azure لدعم جميع منتجاتها وتدريب نماذجها، مع السماح لها ببناء قدرات إضافية موجهة للبحث والتطوير.







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خلافات بسبب نقص القدرات الحوسبية

يُذكر أن نقص القدرات الحوسبية كان قد تسبب في تأخير منتجات "أوبن إي آي"، ما أدى إلى توتر العلاقات بين الشركتين.





وفي خطوة لزيادة مرونة "أوبن إي آي"، سمحت مايكروسوفت في يونيو الماضي بإبرام صفقة مع Oracle لتوسيع السعة الحوسبية.





على الرغم من التغيرات، أكدت مايكروسوفت أن شراكتها طويلة الأمد مع "أوبن إي آي" ستستمر حتى عام 2030، بما في ذلك حقوق الملكية الفكرية ومشاركة الإيرادات وحصرية واجهات برمجة التطبيقات (APIs). ومع ذلك، تشير تقارير إلى أن "أوبن إي آي" قد تدرس إلغاء الاتفاقية للحصول على تمويل إضافي من مايكروسوفت.













مستقبل تنافسي





وبحسب مايكروسوفت، فإن واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بـ "أوبن إي آي" ستظل متوفرة حصريًا عبر منصة Azure وخدمة Azure "أوبن إي آي"، ما يضمن للمستخدمين الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة.

هذه التطورات تعكس تحولًا كبيرًا في العلاقة بين الشركتين، مع احتفاظ كل طرف بمصالحه الأساسية، وسط تنافس متزايد في قطاع الحوسبة السحابية.





الاتحاد(أبوظبي)