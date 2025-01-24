"أمير الشعراء" يختتم المرحلة الثانية من موسمه الـ 11

اختتم برنامج أمير الشعراء الذي تنتجه هيئة أبوظبي للتراث، المرحلة الثانية من موسمه الحادي عشر، بمنافسات الحلقة الثامنة المباشرة التي بُثت مساء أمس من مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي، وتنافس فيها الشعراء أسماء الحمادي من دولة الإِمارات، وسرى علوش من جمهورية مصر العربية، وعبدالسلام سعيد أبوحجر من ليبيا، وعثمان الهيشو قرابشي من المملكة المغربية، وعماد أبو أحمد من ألمانيا.

حضر الحلقة الدكتور سلطان العميمي المدير التنفيذي لقطاع الشعر والموروث بالإنابة في هيئة أبوظبي للتراث، وأعضاء اللجنة الاستشارية للبرنامج الدكتور محمد أبو الفضل بدران، والدكتور عماد خلف، والشاعر رعد بندر، وجمهور من الشعراء والإعلاميين والأدباء والمثقفين ومحبي الشعر.

وجاء قرار لجنة التحكيم المكونة من الدكتور علي بن تميم، والدكتور وهب رومية، والدكتور محمد حجو، بتأهل الشاعر عثمان الهيشو قرابشي من المغرب بحصوله على 47 درجة من 50، بينما أحرز عماد أبو أحمد 46 درجة، وأسماء الحمادي 40 درجة، وعبدالسلام أبوحجر 40 درجة، وسرى علوش 38 درجة، في انتظار أن يكمل واحد منهم عقد المتأهلين إلى المرحلة الثالثة بتصويت الجمهور.

وكانت نتيجة تصويت الجمهور خلال الأسبوع الماضي أسفرت عن تأهل الشاعر عبدالواحد عمران من اليمن بعد حصوله على 95 درجة من 100، لينتقل إلى المرحلة التالية رفقة الشاعر عبدالرحمن الحميري من الإمارات الذي تأهل بقرار لجنة التحكيم في الحلقة الماضية.

وسيتنافس الشعراء الستة المتأهلون في المرحلة قبل النهائية التي تتكون من حلقة واحدة تمنح فيها لجنة التحكيم الدرجات بنسبة 30 %، ويجري التصويت مع نهاية الأمسية ولمدة أسبوع من قبل المشاهدين الذين لهم التصويت بنسبة 40 % من الدرجات.

وفي المرحلة النهائية المكونة من حلقة واحدة يواصل الشعراء الستة التنافس للظفر باللقب، وتمنح اللجنة الشعراء نسبة الـ 30 % المتبقية من الدرجات، ويتم في نهاية الحلقة جمع درجات اللجنة مع درجات التصويت، لتعلن النتائج النهائية.

واستضافت الحلقة أمس في مجاراة شعرية كلاً من الشاعر محمد آل مداوي الوادعي من السعودية الحاصل على لقب "شاعر المليون" في الـموسم الحادي عشر، والشاعرة شيخة الـمطيري من الإمارات أوّل شاعرة عربية تصل إلى وصافة "أمير الشعراء" وذلك في الموسم الثامن من البرنامج.

