مؤسسة حمدان تبدأ تلقي طلبات الترشح لجوائز التميز الطبي لعام 2025

دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية عن فتح باب التسجيل للدورة الجديدة من جوائزها الطبية، التي تهدف إلى تكريم الإنجازات البارزة في مجال الرعاية الصحية محلياً وإقليمياً. تسعى المؤسسة من خلال هذه الجوائز إلى تعزيز ثقافة الابتكار والتميز في القطاع الصحي ودعم الجهود البحثية والمبادرات الرائدة التي تساهم في تحسين الخدمات الصحية ورفع جودة حياة الأفراد.وقال الدكتور خليفة السويدي، المدير التنفيذي للمؤسسة: «نحن فخورون بإطلاق دورة جديدة من جوائز التميز الطبي، التي أصبحت منصة رائدة لتكريم الإنجازات الاستثنائية في مجالات الرعاية الصحية والبحث العلمي وتمثل هذه الجوائز فرصة لتحفيز الباحثين والمبتكرين في العالم العربي ودولة الإمارات العربية المتحدة على تقديم حلول جديدة تعالج تحديات القطاع الصحي المتزايدة. نحن نؤمن بأن الاحتفاء بالتميز يعزز من التنافسية ويخلق بيئة داعمة للابتكار تسهم في تطوير الأنظمة الصحية وتحقيق نقلة نوعية في جودة الرعاية المقدمة».

وأضاف الدكتور السويدي: «إن جوائز التميز الطبي هي دعوة لجميع المهنيين والباحثين إلى أن يكونوا شركاء في رحلة التطوير الصحي المستدام، وإن النجاح الذي تحقق على مدى أكثر من عقدين من الزمن بفضل جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية يعزز مسعانا في النسخة الجديدة في بناء جسور التعاون بين المواهب المحلية والإقليمية وتشجيعهم على مشاركة إنجازاتهم مع العالم».

وتنقسم جوائز التميز الطبي في مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم فئتين رئيسيتين: الأولى موجهة لدعم الإنجازات الصحية والبحثية في العالم العربي، والثانية تهدف إلى إبراز وتقدير الجهود الاستثنائية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.

ففي العالم العربي، تشمل الجوائز «الجائزة العربية للأبحاث في القطاع الصحي»، التي تبلغ قيمتها 200 ألف درهم وتُمنح لفائزين اثنين. تهدف هذه الجائزة إلى دعم الباحثين العرب وتشجيعهم على تقديم أبحاث مبتكرة ذات تأثير عالٍ في مجالات الطب والرعاية الصحية، مع التركيز على نشرها في مجلات علمية محكمة معترف بها دولياً. كما تتضمن «الجائزة العربية في العلوم الوراثية»، التي تُعد من أرقى الجوائز المخصصة لتقدير العلماء والأطباء في مجال علم الوراثة البشرية وعلم الجينوم. تبلغ قيمة هذه الجائزة 370 ألف درهم، وتُمنح للأفراد الذين حققوا إنجازات علمية بارزة أسهمت في تطوير فهم الأمراض الجينية وتحسين استراتيجيات مكافحتها في العالم العربي.

أما داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، فتشمل الجوائز «جائزة أفضل بحث في القطاع الصحي»، التي تُخصص للمتخصصين الشباب، بهدف تسليط الضوء على المواهب البحثية وتشجيع ثقافة البحث العلمي. تبلغ قيمة هذه الجائزة 100 ألف درهم ويتم منحها لثلاثة فائزين. كما تشمل «جائزة الابتكار في القطاع الصحي»، التي تهدف إلى تكريم المشاريع المبتكرة التي ساعدت في تطوير وتحسين خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة. تبلغ قيمة الجائزة 250 ألف درهم ويتم منحها لفائزين اثنين. بالإضافة إلى ذلك، تُمنح «جائزة حمدان للمتميزين في القطاع الصحي»، التي تصل قيمتها إلى 200 ألف درهم، للمواطنين الإماراتيين الذين قدموا إسهامات بارزة ومؤثرة تركت أثراً إيجابياً واضحاً على القطاع الصحي داخل الدولة.

وشهدت الدورة السابقة من جوائز التميز الطبي لعام 2024 نجاحاً كبيراً، حيث عكست التزام مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية بتعزيز الابتكار وترسيخ التميز في القطاع الصحي. استقطبت الجوائز عدداً كبيراً من المشاركات المتميزة من داخل دولة الإمارات وخارجها، والتي أبرزت إنجازات لافتة في مجالات البحث العلمي والرعاية الصحية. وقد تم تكريم الفائزين الذين قدموا إسهامات استثنائية، سواء من خلال أبحاث علمية رائدة أو مبادرات مبتكرة، كان لها أثر إيجابي ملموس على تحسين جودة الخدمات الصحية ودعم تطور القطاع الصحي على المستويين المحلي والعالمي.