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التعليم والمعرفة

علياء القاسمي تطلع على جهود أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة

علياء القاسمي تطلع على جهود أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة
24 يناير 2025 19:04

الفجيرة (وام)

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اطلعت الشيخة علياء بنت خالد القاسمي، مدير عام الأوركسترا الوطنية للدولة، على أنشطة ومرافق أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة والمبادرات التي تقدمها لتعزيز حضور الفن في المجتمع.
جاء ذلك خلال زيارتها للأكاديمية برفقة وفد حيث كان في استقبالها علي عبيد الحفيتي، مدير عام الأكاديمية، فيما استمعت إلى شرح مفصل من القائمين على الأكاديمية حول دورها في دعم المواهب الشابة ونشر الوعي الثقافي والفني.
وأشادت الشيخة علياء بالدور الريادي الذي تلعبه الأكاديمية في ترسيخ مكانة الفن كجزء أصيل من الهوية الثقافية الإماراتية، مؤكدةً أهمية مواصلة الجهود لتعزيز الفنون ودعم الإبداع الفني في الدولة.
من جانبه قال علي عبيد الحفيتي إن مثل هذه الزيارات تعكس الدعم الكبير الذي تحظى به الفنون في الإمارات. كما أكد على أهمية تعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات الفنية لتحقيق رؤية الدولة في جعل الفن وسيلة للتواصل الثقافي والمجتمعي.

أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة
الأوركسترا الوطنية
علي عبيد الحفيتي
الأوركسترا
الفجيرة
أكاديمية الفجيرة للفنون
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