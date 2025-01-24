وزير الثقافة المصري يزور جناح «حكومة الفجيرة» في «القاهرة للكتاب»

القاهرة (وام)

زار معالي أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة المصري، اليوم، جناح حكومة الفجيرة المشارك في الدورة 56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب وكان في استقباله ناصر محمد اليماحي، المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، وجمال آدم مدير المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة، وعدد من المدراء لدوائر ومؤسسات حكومية مشاركة في الجناح.

وقدم اليماحي شرحاً حول أبرز ما يضمه الجناح من إصدارات الكتب الثقافية والفنية والمسرحية والأدبية والشعرية والفلسفية، والتطبيقات الذكية الخاصة بالتراث الشعبي الإماراتي، وما سيقدمه الجناح من الفعاليات الثقافية والفنية على مدار أيام المعرض.

وقال إن "مشاركة حكومة الفجيرة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، تعد الأولى من نوعها، وقد حرصنا على تقديم برنامج حافل ومميز يستقطب زوار المعرض، ويشمل عرض العناوين وإقامة الأمسيات الشعرية والفنية والجلسات ذات الطابع الفلسفي والفكري، ما يجسد صورة الحياة داخل مجتمع الفجيرة خاصة والإمارات بشكل عام".

وقالت فاطمة يوسف المنسق العام للجناح إن مشاركة حكومة الفجيرة ممثلة من خلال المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة، ودار راشد للنشر التابعة للهيئة، ودار المحيط للنشر، وأكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، وبيت الفلسفة ودارة الشعر العربي، وهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام المنظمة.