برنامج حافل للأرشيف والمكتبة الوطنية في معرض القاهرة الدولي للكتاب

أبوظبي (الاتحاد)

بدأ الأرشيف والمكتبة الوطنية مشاركته في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ 56 مع افتتاح المعرض، وتمثلت المشاركة بعرض أبرز التطورات المهمة في رحلته، وهو يعمل لإثراء مجتمعات المعرفة، والارتقاء بخدماته مؤسسة للتوثيق والأرشفة، وصرح ثقافي له إصداراته التي توثق تاريخ وتراث الإمارات ومنطقة الخليج العربي، بالإضافة إلى عدد كبير من الفعاليات الثقافية التي يشارك فيها نخبة من كبار الكتاب والمثقفين. ويحرص الأرشيف والمكتبة الوطنية على المشاركة السنوية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يعد تظاهرة ثقافية كبرى يطلع فيها رواده على النتاج الثقافي والفكري للأرشيف والمكتبة الوطنية، ويعد فرصة لتعزيز العلاقات مع المؤسسات الثقافية والأرشيفية.

وأثناء حفل الافتتاح، زار معالي الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة المصري، منصة الأرشيف والمكتبة الوطنية، حيث كان في استقباله كل من معالي الأديب محمد أحمد المر، نائب رئيس مجلس إدارة الأرشيف والمكتبة الوطنية، وعبد الله ماجد آل علي، المدير العام، وقدما لمعاليه كتاب «زايد رحلة في صور»، وكتاب «أم كلثوم في أبوظبي»، واستمع إلى تعريف عن كتاب «زايد رحلة في صور» الذي يحتوي على أكثر من 600 صورة نادرة تُبرز محطات بارزة من حياة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقال عبدالله ماجد آل علي، المدير العام: «إن وجود الأرشيف والمكتبة الوطنية سنوياً في معرض القاهرة للكتاب أمر مهم جداً بالنسبة إلينا، إذ يمثل المعرض ملتقى ثقافياً عالمياً، وملتقى للتواصل الحضاري والفكري، وبما أننا نحرص على تأكيد حضورنا على الساحة الثقافية والأدبية الإقليمية والعالمية لكي نبرز إسهامات الأرشيف والمكتبة الوطنية في الحراك الثقافي، وهو يواصل جهوده على صعيد إلهام مجتمعات المعرفة وإثرائها، فإننا نضع في مقدمة قائمة أولوياتنا المشاركة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب».

وأضاف: «إن هذه المشاركة تمهد لتعزيز العلاقات الثقافية والتبادل المعرفي مع المؤسسات الثقافية والأرشيفية المصرية التي تتشابه مهامها وأهدافها بمهام الأرشيف والمكتبة الوطنية وأهدافه، لا سيما أن الأرشيف والمكتبة الوطنية لم يعد مجرد حاضن للوثائق التاريخية وحارس على ذاكرة الوطن فحسب، وإنما صارت له مكانته بين صنّاع الثقافة». وأشار إلى أن مشاركة الأرشيف والمكتبة الوطنية في معرض القاهرة للكتاب 2025 تتميز ببرنامج حافل يضم عدداً من الندوات واللقاءات الثقافية والمهنية وورش العمل المتخصّصة، والفعاليات والأنشطة ذات الصلة باهتماماته.

وتعرض منصة الأرشيف والمكتبة الوطنية وثائق تاريخية وأفلاماً وثائقية تؤكد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، لافتاً إلى أن المنصة تعكس استراتيجية الأرشيف والمكتبة الوطنية للفترة الممتدة لغاية 2032 واهتمامه بحفظ التراث الوثائقي، وبتحديد الاتجاهات المستقبلية في شتى المجالات.