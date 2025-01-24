«دبي للثقافة» تطلق النسخة الـ 29 من «خريطة الفن»

دبي (وام)

أطلقت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، النسخة الـ29 من «خريطة الفن»، بالتعاون مع استوديو «ذا جام جار» وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تقديم صورة شاملة عن صالات العرض الفنية والمهرجانات والفعاليات الثقافية والفنية التي تشهدها دبي والإمارات.

يعكس إصدار «خريطة الفن» التزام «دبي للثقافة» بتهيئة بيئة داعمة للمثقفين والمفكرين ورواد الأعمال، مما يعزز مكانة دبي كمركز عالمي للثقافة والإبداع، وملتقى للمواهب. وتظهر النسخة الجديدة من «خريطة الفن» إلى التقدم الملحوظ الذي شهدته دبي في القطاع الفني المحلي خلال السنوات الست الأخيرة، تماشياً مع رؤى الإمارة لتعزيز مكانتها كمركز عالمي للاقتصاد الإبداعي.

وتحتضن الإمارة أكثر من 40 صالة عرض فنية، إلى جانب مجموعة مهمة من المتاحف مثل متحف الشندغة، أكبر متحف تراثي في الإمارات، ومتحف الاتحاد. كما تستضيف دبي فعاليات فنية وثقافية مبتكرة تحت مظلة «موسم دبي الفني». ومن بين هذه الفعاليات «مهرجان المرموم: فيلم في الصحراء» الذي يهدف إلى تعزيز صناعة السينما المحلية، و«مهرجان سكة للفنون والتصميم» الذي يحتفي بالمواهب الفنية الناشئة والرائدة.

يشمل الموسم «مهرجان طيران الإمارات للآداب»، أحد أبرز الأحداث الأدبية محلياً ودولياً، و«مهرجان القوز للفنون» الذي يقدم عروضاً فنية ملهمة.

ومن الفعاليات البارزة أيضاً «معرض آرت دبي» الذي تمت إضافة قسم «آرت دبي ديجيتال» فيه، تماشياً مع انتعاش سوق الرموز غير القابلة للاستبدال «NFT» عالمياً، و«معرض فنون العالم دبي» الذي يضم تنوعاً فنياً مميزاً. ويؤكد الإصدار الجديد أهمية «استراتيجية فن الأماكن العامة في دبي» ودورها الحيوي في تحويل الإمارة إلى متحف فني مفتوح ومتاح للجميع.

تقدم «خريطة الفن» معلومات شاملة عن المعارض والجوائز الفنية في الإمارات، مع التركيز على «منطقة القوز الإبداعية» و«دبي للثقافة» ومبادراتها المتنوعة مثل «مدارس الحياة» كما تستعرض المشهد الثقافي في أبوظبي مع فعاليات مثل «فن أبوظبي» وتسلط الضوء على مناطق إبداع مثل «حي ميزا» وتبرز النسخة الأحداث الفنية في الشارقة مع «بينالي الشارقة 16».

تسلط النسخة الجديدة من الإصدار الضوء على أبرز الفنانين والقيمين في الإمارات والمنطقة، بما في ذلك الفنان عمار البنا وناتاشا جينوالا المشرفة على «بينالي الشارقة 16».

تتضمن النسخة أيضاً تعريفاً بالفنان الشيخ مكتوم بن مروان آل مكتوم، الذي يتميز بأسلوب فني فريد يمزج بين تقنيات التحنيط ومواد الطبيعة. بالإضافة إلى ذلك، تحتفي النسخة بإنجازات المؤسسات الفنية المحلية مثل «ذا جام جار» و«ذا ثيرد لاين»، وتستكشف نمو الفن الأفريقي في الدولة.

وأكد الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في «دبي للثقافة» أن الإصدار الجديد من «خريطة الفن» يعكس تطور القطاع الثقافي في الإمارات ودبي، مسلطًا الضوء على البيئة الجاذبة للمبدعين العالميين.

وقال إن دبي للثقافة تلتزم بدعم القطاع من خلال مشروعات ومبادرات متعددة.

وأشادت هيتال باواني مدير شركة «ذا جام جار» بإعادة إحياء خريطة الفن التي انطلقت منذ 2007 وتؤكد أن الدعم من «دبي للثقافة» كان أساسيًا في نجاح المشروع، الذي يبرز دور الفنانين الشباب في تعزيز المشهد الفني.