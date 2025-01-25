عروض «الطبول الأفريقية» تأسر جمهور «الشارقة للأدب الأفريقي»

الشارقة (الاتحاد)

تردد صدى الطبول الأفريقية تحت سماء النسخة الأولى من «مهرجان الشارقة للأدب الأفريقي»، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب مثرياً الأجواء بإيقاعات أخذت الجمهور إلى قلب الأدغال الأفريقية وغابات السافانا.

بألوان أزيائها المستوحاة من الطبيعة، وقفت الفرقة الاستعراضية في أداء متماسك، بحركات متناغمة مع قرع الطبول، حيث مزج العرض بين الموسيقى الحية والحركات الاستعراضية الحيوية المليئة بالطاقة التي تعرف بها الشعوب الأفريقية.

وأبهرت الفرق الاستعراضية المشاركة في فعاليات المهرجان الحضور بمزيج من الألعاب البهلوانية وألعاب الخفة، مقدمة عرضاً يعكس براعة الأداء ودقته.

كما تألقت الفرقة أثناء رمي أوتاد البولينغ بين أيديهم بكل خفة وإتقان، حيث طارت الأدوات في الهواء وانتقلت بسلاسة من لاعب إلى آخر في تناغم مثير للإعجاب، كما قدموا مشاهد باهرة من القفز في الهواء بحركات احترافية تعكس القوة والرشاقة، مما جعل الجمهور يتفاعل بحماس وتصفيق متواصل.