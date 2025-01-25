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التعليم والمعرفة

تاريخ صناعة الحُلي وفنون الطهي بـ«الشارقة للأدب الأفريقي»

ورشة صناعة المجوهرات
25 يناير 2025 18:35

الشارقة (الاتحاد)
تعرف زوار «مهرجان الشارقة للأدب الأفريقي» في دورته الأولى، على الثقافة الأفريقية التي تحتفي بالزينة والجمال في مختلف ممارساتها، وتحديداً تصميم الحلي والأساور والخلاخل، واطلعوا كذلك على المطبخ الأفريقي بما يحتويه من أطعمة ومذاقات وروائح شهية ولذيذة، وذلك من خلال ورشتين ضمن برنامج المهرجان الذي يستمر حتى 27 يناير الجاري، ويحفل بالكثير من الورشات التثقيفية والتفاعلية.

  • من فعاليات ورشة صناعة المجوهرات
    من فعاليات ورشة صناعة المجوهرات
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في ورشة لصناعة المجوهرات الأفريقية، أخذتْ مقدمة الورشة «كوين إيد» من نيجيريا، الأطفال وذويهم ممن حضروا الورشة في جولة ممتعة للتعرف على الزينة الأفريقية، من خلال تعليمهم كيفية تصميم الحُلي باستخدام خرز مستوحى من التنوع الثقافي للقارة الأفريقية، بعد أن استعرضت تاريخ الخرز وأهميته الثقافية في عدة مناطق، بما في ذلك نيجيريا وإثيوبيا، مقدمةً شرحاً لأنواع الخرز المختلفة ودلالاتها الرمزية، مع شرح عملي لخطوات تصميم الحُلي واختيار المواد المناسبة. وقد كانت فرصة ممتعة للأطفال وذويهم للعمل معاً، حيث أبدع المشاركون في تصميم قطع فريدة تعكس لمساتهم الشخصية، مما أضفى جواً من التفاعل والمعرفة.

  • من فعاليات ورشة المطبخ الأفريقي
    من فعاليات ورشة المطبخ الأفريقي

في أجواء تعبق بروائح التوابل، قادت الطاهية النيجيرية وانا أودوبانغ ورشة طهي استعرضت فيها أسرار المطبخ الأفريقي التقليدي، مقدمةً وصفاتٍ شهية لتحضير رز الجولوف وشوربة الفلفل بلحم الماعز، وهما من أشهر الأطباق في غرب أفريقيا. وقد استهلت الورشة بتحضير رز الجولوف من مزيج الطماطم والفلفل الأحمر والبصل والثوم والزنجبيل، الذي تم طهيه مع التوابل والأرز للحصول على نكهة غنية. أما شوربة الفلفل، فكانت مزيجاً من لحم الماعز والتوابل الحارة وأوراق الليمون، التي أعدتها بطريقة تعكس عمق وغنى المطبخ الأفريقي.
وشهدت الورشة تفاعلًا كبيراً من الزوار، الذين طرحوا أسئلة حول الوصفات وشاركوا في تجربة إعداد الأطباق، في أجواء كرنفالية لا تنسى.

مهرجان الشارقة للأدب الأفريقي
صناعة المجوهرات
المطبخ
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