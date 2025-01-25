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التعليم والمعرفة

«دبي للثقافة» تنظم ورشة ومحاضرة عن الأبواب التاريخية

«دبي للثقافة» تنظم ورشة ومحاضرة عن الأبواب التاريخية
26 يناير 2025 00:57

دبي (الاتحاد)

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أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن استضافة الباحث السعودي الدكتور سعيد عبدالله الوايل، وذلك ضمن مبادرة «حديث المكتبات» التي تندرج تحت مظلة مشروع «مدارس الحياة»، الهادفة إلى مد جسور التواصل بين المبدعين وجمهورهم، وتعزيز مساهماتهم في إثراء مشهد دبي الثقافي، ورفع مستوى الوعي لديهم حول الإرث الثقافي المحلي وضرورة المحافظة عليه.
وسيتولى د. الوايل، بالتعاون مع الفنان التشكيلي حسنين محمد الرمل، تقديم ورشة «الأبواب والنقوش الخشبية في مباني دبي التاريخية»، وذلك خلال الفترة من 28 وحتى 30 يناير الجاري، في مكتبة الصفا للفنون والتصميم، ومن جهة أخرى، سيقدم الوايل في 31 يناير الجاري، محاضرة «أبواب دبي التاريخية وزخارفها»، ويضيء فيها على فن التراث العمراني وحرفة النجارة التقليدية، التي شكلت جزءاً أساسياً من العمارة التراثية في دبي والخليج.

دبي للثقافة
دبي
الإمارات
هيئة دبي للثقافة والفنون
هيئة الثقافة والفنون
مدارس الحياة
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