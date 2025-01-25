بدور القاسمي تفتتح «مهرجان الشارقة للأدب الأفريقي»

الشارقة (وام)

برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، افتتحت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب الدورة الأولى من «مهرجان الشارقة للأدب الأفريقي»، تحت شعار «حكاية أفريقيا»، في الساحة الخارجية من قاعة المدينة الجامعية بالشارقة.

كرّمت الشيخة بدور القاسمي خلال المهرجان الروائي النيجيري وولي سوينكا بجائزة «الشارقة للتقدير الأدبي» تقديراً لمسيرته الأدبية المتميزة ومساهماته في إثراء الأدب العالمي.

وتم خلال حفل التكريم عرض فيديو مرئي سلط الضوء على إنجازات سوينكا كأول كاتب أفريقي ينال جائزة نوبل للآداب عام 1986 والذي اشتهرت أعماله باستكشاف قضايا الحرية والعدالة الاجتماعية مع مزجها بالأساطير والتقاليد الأفريقية.

جسور تواصل

وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، إن افتتاح الدورة الأولى من مهرجان الشارقة للأدب الأفريقي، خطوة فريدة نحو تعزيز جسور التواصل الإنساني، ففي عصر أصبح العالم فيه أكثر ترابطاً، تبرز أهمية استثمار هذا التقارب للتعرف على الثقافات والعادات والفنون لمختلف الشعوب وقد عرفت أمتنا العربية هذه الروابط عبر تاريخها الحافل، حيث شكّلت الإنجازات الاقتصادية بوابة للتفاعل مع ثقافات شعوب أخرى، وكان للقارة الأفريقية دور بارز في تلك العلاقات التي استندت إلى التأثير المتبادل.

وأضافت أن المهرجان يتيح فرصة فريدة للتعمق في واحدة من أغنى الحضارات الإنسانية وأكثرها تنوعاً إذ تحمل أفريقيا في جنباتها إرثاً ثقافياً عريقاً يروي قصة قارة شكّلت هويتها عبر العصور من الحضارات القديمة التي أثرت في العالم إلى الحركات الثقافية المعاصرة التي تعبّر عن روحها المتجددة ما يعد كنزاً إنسانياً لا يقدر بثمن.



مصدر إلهام

وأكد أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، أن المهرجان الأول من نوعه في دولة الإمارات والمنطقة، يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي طالما أكد أن الأدباء خير سفراء لدولهم وأن التعرف على أي أمة يكون بقراءة النتاج الفكري والمعرفي لأدبائها.

وقال العامري، إنه من خلال هذا المهرجان نترجم في هيئة الشارقة للكتاب توجيهات الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، التي طالما أكدت اهتمامها بالأدب والنشر في أفريقيا، لما له من مكانة مهمة في تاريخ وحاضر الأدب العالمي جعلته مصدر إلهام وقوة للأفراد والمجتمعات على حد سواء. مؤكداً أن الشارقة بهذا المهرجان تؤسس حدثاً دولياً جديداً على أجندة العالم لاكتشاف جمال وعمق الثقافة الأفريقية.



جذور تاريخية

من ناحيتها، قالت الكاتبة والناشرة النيجيرية لولا شونيين، إننا نقدر عالياً دور صاحب السمو حاكم الشارقة وتوجيهات الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، التي تجسد الصداقة الحقيقية مع أفريقيا، حيث نشترك مع العالم العربي في جذور تاريخية وتجارية وثقافية عميقة، وتجمعنا هذه الجذور اليوم بكتّاب عظماء تركوا بصماتهم في الأدب العالمي، في خطوة تعزز الترابط بين منطقتين غنيتين بالتراث العريق، في وقت أصبحت فيه الشارقة مركزاً يربط الناس بالكتب والثقافة والأدب.

وكانت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، قد تجولت في مناطق تنظيم فعاليات المهرجان، حيث اطلعت على العروض الفنية التي تحتفي بالتنوع الثقافي والتراث الغني للقارة الأفريقية، كما تابعت ورش العمل الفنية والتفاعلية التي يقدمها المهرجان للجمهور خاصة للأطفال، والتي تتضمن تجارب التعرف على الحرف التقليدية والفنون التراثية الأفريقية.

واستُهل حفل افتتاح المهرجان بعرض فني قدمته فرقة «أوركسترا الملتقى»، حيث امتزجت الموسيقى التراثية العربية بألحان مستوحاة من الموروث الثقافي الأفريقي.