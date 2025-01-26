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التعليم والمعرفة

جوجل تطور ميزة "دائرة البحث" في هواتف سامسونج

جوجل تطور ميزة "دائرة البحث" في هواتف سامسونج
26 يناير 2025 12:14

أعلنت شركة التكنولوجيا الأميركية جوجل تحديث خاصية البحث على أجهزة الهاتف الذكي "دائرة البحث" أو "سيركل تو سيرش" خلال مؤتمر الإعلان عن الأجيال الجديدة من أجهزتها الذكية، بهدف تسهيل عثور المستخدمين على المعلومات وإنجاز المهام على هواتف سامسونج.



يذكر أن خاصية "دائرة البحث" التي تم إطلاقها في العام الماضي تسمح للأشخاص بالبحث على هواتفهم الذكية من أي مكان باستخدام إيماءات مثل التدوير أو التمييز أو الكتابة أو النقر.

وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن جوجل وسعت نطاق عمل خاصية الذكاء الاصطناعي أيه.آي أوفر فيوز لتشمل أنواعاً إضافية من نتائج البحث عن الأماكن والصور المعالجة والعناصر الفريدة وغير ذلك باستخدام أداة دائرة البحث.

وفي العام الماضي أطلقت جوجل خاصية أيه.آي أوفر فيوز لاستخدامها مع أداة دائرة البحث عندما يبحث المستخدم عن أشياء تتضمن صوراً ونصوصاً.

 ومع أخر تحديث سيبدأ المستخدم رؤية خاصية أيه.آي أوفرفيوز دون نصوص ولا أسئلة إضافية في بحثه.

 

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على سبيل المثال  إذا كان المستخدم في متحف ويرى قطعة فنية مثيرة، يمكنه البحث عن معلومات فورية عنها باستخدام الذكاء الاصطناعي، مع روابط تسمح له بالوصول إلى مزيد من المعلومات عنها على الإنترنت. وتقول جوجل إن التحديثات متاحة لكل الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد ومزودة بخاصية أيه.آي أوفرفيوز.

وأضافت أن التحديثات ستسهل على المستخدمين إنجاز الأعمال على هواتفهم الذكية، لآن دائرة البحث ستتعرف على أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني وعناوين مواقع الإنترنت التي يراها المستخدمون على شاشات هواتفهم. وتم إطلاق هذه الخاصية لكل الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد ومزودة بأداة دائرة البحث. 

المصدر: وكالات
سامسونج
جوجل
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