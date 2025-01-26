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التعليم والمعرفة

«الفخاريات الأفريقية».. تزين «الشارقة للأدب الأفريقي»

من فعاليات ورشة الفخاريات
26 يناير 2025 17:40

الشارقة (الاتحاد)
شهد «مهرجان الشارقة للأدب الأفريقي 2025»، ضمن فعاليات دورته الأولى، ورشة تعليمية حملت عنوان «الفخاريات الأفريقية»، والتي أتاحت للجمهور فرصة لاستكشاف واحد من أبرز الفنون التقليدية التي تعكس عُمق الثقافة الأفريقية وتاريخها.
استقطبت الورشة، التي قدمتها الحرفية الكاميرونية في صناعة الفخار، جانين ياما، مشاركين من مختلف الأعمار، وشكّلت تجربة تفاعلية مميزة ليتعرف الجمهور على تقنيات تشكيل الطين وتحويله إلى مشغولات فخارية تحمل طابعاً فنياً ومعنى ثقافياً وإبداعياً.

استهلت ياما الورشة بتقديم نبذة تعريفية عن تاريخ الفخار في القارة الأفريقية، مسلطةً الضوء على مكانة هذا الفن في الثقافة التقليدية، خصوصاً في الكاميرون، وأوضحت أن الفخاريات ليست مجرد أدوات يومية، بل هي جزء من الهوية الثقافية الأفريقية، وغالباً ما تتولى النساء مهمة صناعتها كجزء من التقاليد الموروثة، وقالت ياما: «كل عمل فخاري يحمل رسالة مستمدة من العائلة والطبيعة بكل تفاصيلها».

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لوحات تنبض بالحكايات بـ«الشارقة للأدب الأفريقي»

وقد وزعت الحرفيّة على المشاركين جراراً فخارية صغيرة وألواناً متنوعة، وقدمت لهم رسومات مرجعية مميزة لإلهامهم في تلوين قطعهم، وتحدثت عن تقنيات تحويل الطين إلى أعمال فنية باستخدام النقش اليدوي، الذي يُعد من أبرز سمات الفخار الأفريقي.

وأبدع المشاركون، من أطفال ويافعين، في تلوين الجرار باستخدام الألوان الترابية مثل الأحمر والبني الداكن والأزرق الفاتح والأخضر، التي ترمز إلى الطبيعة الأفريقية، واعتمدت عملية التلوين على تقسيم الجرار إلى أشكال هندسية صغيرة، مما أتاح للمشاركين فرصة التعبير عن أنفسهم بتناغم لوني يروي حكايات الطبيعة الأفريقية الخلابة.
تأتي الورشة ضمن الفعاليات المتنوعة التي يقدمها مهرجان الشارقة للأدب الأفريقي، والذي تستمر أنشطته حتى 27 يناير الجاري، حيث يفتح منصةً تجمع بين الثقافة والفن والأدب، وتعكس جمال القارة الأفريقية بقصصها وفنونها وتقاليدها التي تتناقلها الأجيال.

مهرجان الشارقة للأدب الأفريقي
صناعة الفخاريات
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