ضمن مشاركته في «القاهرة للكتاب».. «تريندز» يعزز الحراك المعرفي بـ350 إصداراً

أبوظبي (الاتحاد)

استهل مركز تريندز للبحوث والاستشارات مشاركته الرابعة في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025، حيث يشارك بجناح فريد يضم ما يزيد على 350 إصداراً متنوعاً، وجذب الجناح في الأيام الأولى للمعرض وزراء وسفراء ومسؤولين ومفكرين وباحثين وأكاديميين، ومجموعة واسعة من المهتمين بالمحتوى العلمي والبحثي والمعرفي، ثمنوا رؤية واستراتيجية المركز المعرفية الداعمة لحركة البحث العلمي، وجهوده البحثية العالمية القائمة على استشراف المستقبل بالمعرفة.

واستقطب جناح «تريندز» معالي الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة المصري، حيث تعرف على رؤية واستراتيجية المركز العلمية العالمية، واطلع على أحدث الإصدارات البحثية والمعرفية المتنوعة، وأهم الدراسات والبحوث والسلاسل العلمية، وثمن معاليه جهود «تريندز» الداعمة للمعرفة، والمعززة لحركة البحث العلمي.



مضمون ثري

وجذب الجناح أيضاً أوليفيا تودرين، سفيرة جمهورية رومانيا لدى القاهرة، والدكتورة ماريا الهطالي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، وعبدالله ماجد آل علي، المدير العام للأرشيف والمكتبة الوطنية، وديانا شتيفانا باتشيونا، نائبة وزير الثقافة الروماني، وفرحان المرزوقي، مدير إدارة التواصل المؤسسي والمجتمعي بالأرشيف والمكتبة الوطنية، ووفداً من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المصرية.

واطلع الزوار على استراتيجية «تريندز» البحثية العالمية، وتعرفوا على البحوث والدراسات الاقتصادية والسياسية، إلى جانب السلاسل العلمية المتخصصة في الأمن الدولي والسياسة الخارجية والعلاقات الدولية والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والمناخ والبيئة، وغيرها، وأشادوا بتنوع وثراء مضمون الإصدارات المعروضة.



تعاون وشراكة

إلى ذلك، استعرض فريق «تريندز» المشارك في النسخة الـ56 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، سبل التعاون والشراكة البحثية والمعرفية مع مسؤولي عدد من الأجنحة الدولية، والمؤسسات البحثية والثقافية ومراكز الفكر المشاركة في المعرض، ومنها جناح جمهورية رومانيا، وجناح سلطنة عمان، وجناح وزارة الثقافة بدولة قطر، وجناح وزارة الدفاع المصرية، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء المصري، والمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.



الذكاء الاصطناعي

وفي سياق متصل، وعلى هامش مشاركة المركز في معرض القاهرة الدولي للكتاب، سيعقد مركز تريندز للبحوث والاستشارات اليوم، بالشراكة مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، ومكتبة الإسكندرية، ندوة تحت عنوان «تسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة التنمية المستدامة.. رؤى وتصورات مستقبلية».