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عبدالرزاق قرنح: أصواتنا تتجاوز الحدود

عبدالرزاق قرنح
27 يناير 2025 00:55

الشارقة (الاتحاد)

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التقى جمهور مهرجان الشارقة للأدب الأفريقي في دورته الأولى بالروائي التنزاني عبدالرزاق قرنح، الحاصل على جائزة نوبل للآداب 2021، خلال أمسية أدبية استثنائية، أدارتها الكاتبة الإماراتية إيمان اليوسف.
وفي حديثه عن الأدب الأفريقي وما يميزه عن غيره، قال قرنح: «لا أعتقد أن الأدب الأفريقي يقدم شيئاً لا يمكن لأي أدب آخر أن يقدمه. ما يفعله الأدب إذا قرأناه بعناية، هو أنه يمنعنا من التعميم أو التحيز، لأنه يتحدث عن أشياء محددة وأوقات معينة وأشخاص محددين». وأشار إلى أن الأدب الحقيقيّ يحمل رسالة عالمية تتجاوز الحدود، فهو يخاطب الجميع، بغض النظر عن خلفياتهم أو مواقعهم، وأضاف قرنح قائلاً: «ما نحتفل به الليلة هنا في الشارقة هو أننا نقول ها نحن. هذه هي أصواتنا، ونحن نخاطب أشخاصاً، بعضهم ليسوا من أفريقيا. هذا هو دور الأدب، أن يتجاوز الحدود، وأن يخاطب الجميع».

الإمارات
عبد الرزاق قرنح
الشارقة
مهرجان الشارقة للأدب الأفريقي
جائزة نوبل للآداب
نوبل للآداب
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