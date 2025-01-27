هالة بدري: «القوز للفنون» مساحات مُلهمة تعزز الابتكار

دبي (الاتحاد) زارت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي النسخة الـ 12 من «مهرجان القوز للفنون» التي تضم عدداً من الفعاليات الإبداعية إضافة إلى سلسلة من التجارب الثقافية والأعمال التركيبية وورش العمل والفعاليات الفنية والترفيهية التي استضافها «السركال أفنيو» على مدار يومين بشراكة استراتيجية مع «دبي للثقافة» و«منطقة القوز الإبداعية». وتأتي هذه الزيارة في إطار دعم «دبي للثقافة» للمبدعين وأصحاب المواهب في مختلف القطاعات الفنية والإبداعية، وهو ما يتناغم مع التزاماتها الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

وخلال زيارتها، التي رافقها فيها كل من الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في «دبي للثقافة»، وخلود خوري، مدير إدارة المشاريع والفعاليات في «دبي للثقافة»، وفيلما جوركوت، المدير التنفيذي لـ «مبادرات السركال»، وبسمة البتار، مديرة «السركال أفنيو»، وكارولين وايت، رئيسة المكتب التنفيذي لمبادرات السركال، وماهنور حق، مديرة العلاقات مع كبار الشخصيات في مبادرات السركال، قامت بدري بجولة واسعة في أرجاء الحدث الذي أقيم بشراكة استراتيجية مع «دبي للثقافة»، اطلعت خلالها على مجموعة من الأعمال الفنية التركيبية والمعارض الفنية التي تميزت بأفكارها وتنوع أساليبها، ومن بينها التجربة الفنية الغامرة «أنيس: رقصة الغابة وطريق الإبداع النقي»، التي عرضت في ساحة كونكريت وتجسد الحرية والسعادة، وكذلك العمل التركيبي «ذكريات نضرة» الذي يستلهم فيه عبدالله النيادي رمزية موزعات المياه في الثقافة الإماراتية وذاكرتها الجمعية.

كما زارت معرض «الوحدة» الذي ينظمه معهد دبي للتصميم والابتكار في «مستودع 45»، ويستكشف المعرض من خلال أعماله أهمية تعزيز الروابط الإنسانية، كما يبرز تفرد هوية دبي وما تتميز به من تنوع ثقافي. كما اطلعت مدير عام الهيئة على تفاصيل تجربة «الغرفة المظلمة» التي صممتها «فوجي فيلم» بالتعاون مع «جلف فوتو بلس» بهدف تمكين الجمهور من اكتشاف أصول التصوير الفوتوغرافي، والتعرف على أساسيات علم البصريات ومراقبة عملية صنع الصورة.

وفي هذا الإطار، أشادت هالة بدري بنوعية الأعمال والتجارب الفنية التي يعرضها «مهرجان القوز للفنون» في نسخته الجديدة التي تشكل مساحة مُلهمة تعزز روح الابتكار لدى المبدعين وتساهم في فتح الآفاق أمامهم، وأكدت على أهمية ما يقدمه المهرجان من مبادرات ومعارض وفرص لأصحاب المواهب، ومساهماته في تحفيزهم على المشاركة في دفع عجلة الحركة الثقافية في الإمارة وتعزيز قوة الصناعات الثقافية والإبداعية فيها، وهو ما ينسجم مع محاور استراتيجيتها وأولوياتها القطاعية، ويدعم التزاماتها الهادفة إلى تهيئة بيئة إبداعية مستدامة قادرة على جذب المبدعين من شتى أنحاء العالم.