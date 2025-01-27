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مقهى الفجيرة الثقافي يناقش الحوار بين الأجيال

مقهى الفجيرة الثقافي يناقش الحوار بين الأجيال
27 يناير 2025 18:00

الفجيرة (الاتحاد)
نظم مقهى الفجيرة الثقافي التابع لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، جلسة ثقافية بعنوان «حوار الأجيال لخلق تحالف مثمر»، وذلك في قلعة الفجيرة بحضور شيخة سعيد الكعبي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور خالد الظنحاني، رئيس مجلس إدارة الجمعية، والدكتور حمد البقيشي، المدير التنفيذي للجمعية، ولفيف من المثقفين والأدباء.
تحدث في الجلسة غانم عبدالله المهيري، مالك مجموعة «كلنا ربان»، ومدربة الأجيال محينة الصريدي، والكاتبة بشاير إبراهيم الرئيسي، والمهندس إبراهيم صالح آل علي سفير طموح بالفجيرة، وخالد سرور البلوشي طالب جامعي.
 وأكد الدكتور خالد الظنحاني، رئيس الجمعية، أن حوار الأجيال ركيزة أساسية لبناء مجتمعات متماسكة ومتطورة، حيث يتيح التفاعل بين الخبرات المتراكمة للأجيال الأكبر سناً والطاقة الابتكارية للأجيال الشابة في تبادل الأفكار والقيم، ما يعزز التفاهم والانسجام الاجتماعي، باعتبار أن الأجيال الأكبر تنقل خبراتها وتجاربها، بينما تقدم الأجيال الجديدة رؤى حديثة وأفكاراً مبتكرة تساعد على مواجهة التحديات المتجددة.

مقهى الفجيرة الثقافي
جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية
جلسة حوارية
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