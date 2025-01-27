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التعليم والمعرفة

إقبال كبير على جناح حكومة الفجيرة بـ«القاهرة للكتاب»

إقبال كبير على جناح حكومة الفجيرة بـ«القاهرة للكتاب»
27 يناير 2025 22:04

القاهرة (وام)
شهد جناح حكومة الفجيرة المشارك في فعاليات الدورة الـ56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ودعم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، حضوراً رسمياً وجماهيرياً كثيفاً لليوم الرابع على التوالي، حيث يعتبر أحد أكبر الأجنحة المشاركة في المعرض.

زار الجناح معالي أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة المصري، برفقة عدد من وكالات الأنباء العالمية، والسفيرة مريم الكعبي، سفيرة الدولة لدى جمهورية مصر العربية برفقة أركان السفارة، ومعالي محمد المر رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، والروائي والأديب الجزائري واسيني الأعرج البروفيسور لدى جامعة السوربون الفرنسية.

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واستعرض الوفد المشارك في الجناح، أمام العديد من المثقفين والأدباء من كافة الدول العربية، الجهود الثقافية والتوجيهات السامية لصاحب السمو حاكم الفجيرة للنهوض بصناعة الكتاب الإماراتي والعربي، وما تنظمه حكومة الفجيرة من فعاليات ثقافية وفنية وأمسيات شعرية وجلسات فلسفية وفكرية ومهرجات إبداعية ومشاركات دولية، تعكس ثقافة ومكانة الكتّاب لدى مجتمع الفجيرة المحلي ودولة الإمارات.

يضم الجناح العديد من إصدارات الكتب الثقافية والفنية والمسرحية والأدبية والشعرية والفلسفية، والتطبيقات الذكية الخاصة بالتراث الشعبي الإماراتي والبرامج الفنية المختلفة.
وتشارك حكومة الفجيرة في مهرجان القاهرة للكتاب ممثلة بهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام والمكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة، وأكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، وبيت الفلسفة، ودارة الشعر العربي، ودار راشد للنشر التابعة للهيئة، ودار المحيط للنشر.

حكومة الفجيرة
معرض القاهرة الدولي للكتاب
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