تطبيق الذكاء الاصطناعي الصيني "ديب سيك" يتعرض لاختراق "واسع النطاق"

أعلن تطبيق "ديبسيك" الصيني العامل بالذكاء الاصطناعي تعرضه لهجوم إلكتروني "خبيث واسع النطاق" اضطره إلى الحد مؤقتا من تسجيل مستخدمين جدد.

أسست الشركة الناشئة المطورة للتطبيق والتي تحمل الاسم نفسه في عام 2023 في هانغتشو شرق الصين، ويتنافس "ديب سيك" مع نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي الأميركية، مثل "تشات جي بي تي" (شركة أوبن إيه آي) و"جيميناي" (شركة جوجل).

وأوضحت الشركة أن المستخدمين الذين لديهم حساب قائم سيكونون قادرين على تسجيل الدخول كالمعتاد.

ويأتي ذلك فيما تخطى "ديب سيك" تطبيق "تشات جي بي تي" في عدد التنزيلات على متجر آبل، بعد أسبوع من النقاشات حول قدراته التي تعتبر معادلة لقدرات منافسيه الرئيسيين، مقابل كلفة أدنى بكثير.

وأدى الصعود السريع لنجم "ديب سيك" إلى تقهقر عمالقة سيليكون فاليه في بورصة وول ستريت.

وانخفضت أسهم شركة "إنفيديا"، المورد للرقائق المتطورة اللازمة لتصميم نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، بأكثر من 16 % قرابة الساعة 17,45 بتوقيت جرينتش، ما يعني أن الشركة خسرت أكثر من 500 مليار دولار من قيمتها.

كما شهدت شركات مثل ألفابت (جوجل) و"مايكروسوفت" و"أمازون"، تراجعا أيضا، ما أدى إلى انخفاض عام في الأسواق المالية.