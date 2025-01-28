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خرائط جوجل تعيد تسمية "خليج المكسيك" للمستخدمين الأميركيين

خرائط جوجل (تعبيرية)
28 يناير 2025 08:59

قالت جوجل في منشور‭‭‭‭ ‬‬‬‬على منصة إكس إن خرائط جوجل ستغير اسم "خليج المكسيك" إلى "خليج أميركا" بمجرد تحديثه رسمياً في نظام الأسماء الجغرافية الأميركي.
وسيكون التغيير مرئيا في الولايات المتحدة، لكن الاسم سيظل "خليج المكسيك" داخل المكسيك، بينما سيرى المستخدمون خارج البلدين كلا الاسمين على خرائط جوجل.
وقالت وزارة الداخلية في إدارة الرئيس دونالد ترامب يوم الجمعة إنها غيرت رسميا اسم خليج المكسيك ليصبح خليج أميركا، واسم قمة دينالي في ألاسكا، وهي أعلى جبل في أميركا الشمالية، إلى جبل ماكينلي.
وستجري خرائط جوجل، المملوكة لشركة جوجل التابعة لألفابت، تغييرا مماثلا مع جبل ماكينلي.
وأمر ترامب بتغيير الاسم ضمن سلسلة من الإجراءات التنفيذية التي أصدرها بعد من توليه منصبه في 20 يناير.

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المصدر: وكالات
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