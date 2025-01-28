الأربعاء 29 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«مجموعة كلمات» تعرض 20 عنواناً لأدباء أفارقة من إصداراتها

«مجموعة كلمات» تعرض 20 عنواناً لأدباء أفارقة من إصداراتها
29 يناير 2025 01:03

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الدولي للاستمطار» يناقش دمج الذكاء الاصطناعي والطائرات بدون طيار لتعزيز هطول الأمطار
القمة العالمية للحكومات تكشف عن مشاركة أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة و 140 وفداً حكومياً

احتفت «مجموعة كلمات»، الرائدة في مجال النشر العربي، بتنوع وثراء السرد القصصي الأفريقي، في الدورة الأولى من «مهرجان الشارقة للأدب الأفريقي»، حيث قدمت المجموعة من خلال دار «روايات» التابعة لها، 20 كتاباً لنخبة من أدباء أفريقيا للجمهور العربي، ونظمت حفل استقبال لمجموعة من الكتّاب في جناحها بالمهرجان. وجاءت مشاركة «مجموعة كلمات» بجناح تفاعلي، حيث عرضت مجموعة متميزة من الكتب باللغة العربية المترجمة من الأدب الأفريقي، وسلط الجناح الضوء على التزام المجموعة بنشر الأعمال التي تتجاوز الحدود الثقافية، إذ تميز كل كتاب بسرد قصصي شائق وتصميمات مبتكرة، جسدت التزام المجموعة بتعزيز التفاهم العالمي من خلال الأدب.

مجموعة كلمات
كلمات
الإمارات
الشارقة
مهرجان الشارقة للأدب الأفريقي
دار روايات
آخر الأخبار
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
اقتصاد
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
28 يناير 2025
الشباب السعودي يضم حارساً دولياً
الرياضة
الشباب السعودي يضم حارساً دولياً
اليوم 22:48
الدنمارك تقسو على البرازيل في كأس العالم لليد
الرياضة
الدنمارك تقسو على البرازيل في كأس العالم لليد
اليوم 22:45
واشنطن تأمر موظفيها بمغادرة الكونغو الديموقراطية
الأخبار العالمية
واشنطن تأمر موظفيها بمغادرة الكونغو الديموقراطية
اليوم 22:32
كو يستعرض «البرنامج الانتخابي» أمام «الأولمبية الدولية»
الرياضة
كو يستعرض «البرنامج الانتخابي» أمام «الأولمبية الدولية»
اليوم 22:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©