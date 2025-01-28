«مجموعة كلمات» تعرض 20 عنواناً لأدباء أفارقة من إصداراتها

الشارقة (الاتحاد)

احتفت «مجموعة كلمات»، الرائدة في مجال النشر العربي، بتنوع وثراء السرد القصصي الأفريقي، في الدورة الأولى من «مهرجان الشارقة للأدب الأفريقي»، حيث قدمت المجموعة من خلال دار «روايات» التابعة لها، 20 كتاباً لنخبة من أدباء أفريقيا للجمهور العربي، ونظمت حفل استقبال لمجموعة من الكتّاب في جناحها بالمهرجان. وجاءت مشاركة «مجموعة كلمات» بجناح تفاعلي، حيث عرضت مجموعة متميزة من الكتب باللغة العربية المترجمة من الأدب الأفريقي، وسلط الجناح الضوء على التزام المجموعة بنشر الأعمال التي تتجاوز الحدود الثقافية، إذ تميز كل كتاب بسرد قصصي شائق وتصميمات مبتكرة، جسدت التزام المجموعة بتعزيز التفاهم العالمي من خلال الأدب.