برعاية محمد بن راشد.. الدورة الـ17 من «طيران الإمارات للآداب» تنطلق اليوم

دبي (وام)

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ‌نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تنطلق اليوم، فعاليات الدورة السابعة عشرة من مهرجان طيران الإمارات للآداب 2025، وتستمر حتى الثالث من فبراير المقبل، بأجندة غنية تتضمن أكثر من 200 فعالية، تشمل الحوارات، وورش العمل، والعروض الثقافية، وغيرها من الفعاليات.

يشارك في الحدث هذا العام نخبة من الكتّاب والمفكرين ونجوم الفن من المنطقة والعالم، أبرزهم أبراهام فيرجيز، وعبد الرزاق قرنح، والإعلامية هالة جوراني، والكاتب والرسام جيف كيني، والكاتب دانيال هاندلر.



أفكار خلّاقة

وتشهد هذه النسخة من المهرجان أيضاً مشاركة الكاتب تشيجوزي أوبيوما، والرحالة الدكتور محمد المنسي قنديل، والروائي عبد الإله بنعرفة، والشخصية الثقافية للعام واسيني الأعرج، والشاعر خالد البدور، والشيف فادي قطان.

وحول دورة هذا العام من المهرجان، قالت أحلام بلوكي، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الإمارات للآداب، مديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب، المديرة الإدارية لدار «ELF» للنشر: «إن مهرجان طيران الإمارات للآداب بات أكثر من مجرد تجمع للكتّاب والجماهير، ليصبح مساحة لإعادة تعريف مفهوم (الحوار)، حيث يمكن لكل صوت أن يكون جزءاً من النقاش الذي يعيد صياغة ملامح المستقبل».

وأضافت بلوكي، «إن من الأعمال التي لاقت إعجاب النقاد، إفطار رائدات الأعمال، ومواضيع الرفاه النفسي، والقضايا الراهنة، وصولاً للورش والأنشطة التفاعلية وبرنامج العائلة».



محور «بالإماراتي»

وقال بطرس بطرس، النائب التنفيذي للرئيس للتسويق والعلامة التجارية والاتصالات المشتركة في طيران الإمارات: «إن مهرجان طيران الإمارات للآداب يواصل استقطاب المؤلفين المؤثرين والمفكرين والقراء إلى دبي، وبما يعكس تنوّع المشهد الثقافي والإبداعي للمدينة».

وترعى هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» محور «بالإماراتي» لهذا العام، الذي يحتفي بالثقافة الإماراتية، ويبرز المواهب الإبداعية في دولة الإمارات.



حراك ثقافي

من جانبه، عبّر الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، عن اعتزاز الهيئة بشراكتها الاستراتيجية مع مهرجان طيران الإمارات للآداب.

وقال: «إن المهرجان تحول إلى منصة فاعلة لدعم أصحاب المواهب المحلية، وفتح الآفاق أمامهم، وتشجيعهم على التواصل مع المفكرين والكتاب من حول العالم، وتبادل الخبرات معهم».



«الأول»

ومن أبرز الفعاليات في المهرجان جلسة خاصة مع الكاتب والمؤرخ جرايم ويلسون، حيث يستعرض في حديثه كتابه الذي يحمل عنوان «الأول»، والذي يضم بين طياته السيرة الذاتية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، إضافة إلى أمسية «أبيات من أعماق الصحراء» في مخيم «كارفان سراي»، حيث يجتمع الشعراء من مختلف أنحاء الوطن العربي والعالم للاحتفال بجمال القصص والشعر.

كما يحتفل المهرجان بإرث الشاعر نزار قباني، فيما يُقدم المهرجان لعشاق الشعر، أمسية «الشعر والقانون» التي ستجمع نخبة من أبرز الشعراء والفنانين.



«برنامج الشباب»

أعلن مهرجان طيران الإمارات للآداب، تعزيز شراكاته لتوسيع «برنامج الشباب» في هذه الدورة، جامعاً الشباب للعام الثاني على التوالي من مختلف أنحاء العالم لتجربة ثقافية مميزة، تشمل جلسات وورشاً ملهمة، كما يركز البرنامج على موضوعات كالأدب، والذكاء الاصطناعي، والاستدامة، مع فرص لتبادل الخبرات والثقافات والتفاعل مع المجتمع الأدبي المحلي والعربي والعالمي.