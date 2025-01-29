"ملوك أفريقيا وملكاتها: أشكال الحكم ورموزه" ينطلق في أبوظبي

ينظم متحف اللوفر أبوظبي، معرض "ملوك أفريقيا وملكاتها: أشكال الحكم ورموزه"، ويحتفي هذا المعرض التاريخي بتاريخ أفريقيا المميز، وسجلها الإبداعي الحافل، وإرثها الثقافي الغني.





معرض «ملوك أفريقيا وملكاتها، أشكال الحكم ورموزه» جاء عن طريق تعاون مشترك بين اللوفر أبوظبي ومتحف كية برانلي في باريس، مع دعم من مؤسسات أفريقية كثيرة ،ويتيح القيام برحلة عبر أكثر من قطعة فنية ورؤية متنوعة للثقافة والمعتقدات



ولأن القارة الأفريقية تمتلك تاريخاً ثرياً، فمنذ العصور القديمة وصولاً إلى العصور الوسطى، كانت أفريقيا مهد حضارات عظيمة مثل مصر القديمة، وممالك غانا ومالي وزمبابوي الكبرى، حيث يحتفي المعرض بثراء تاريخ ملوك أفريقيا وتراثهم الثقافي، من خلال عرض مقتطفات من مواد منتقاة بعناية من مناطق مختلفة من القارة.



ومع انطلاق أنشطة المعرض ينظم متحف اللوفر أبوظبي، ندوة تفاعلية بعنوان «المتاحف في أفريقيا بين اليوم والغد» على مدى ثلاثة أيام يشارك فيها كوكبة من أبرز الشخصيات من المتاحف الأفريقية لاستكشاف الأدوار المتطورة لها، وتأثيرها العميق في المجتمع والحوارات الثقافية العالمية.



معرض «ملوك إفريقيا وملكاتها، أشكال الحكم ورموزه» ليس مجرد معرض عادي بل لملوك وملكات ..غيروا مجرى التاريخ في القارة السمراء.