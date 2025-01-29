الخميس 30 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

"ملوك أفريقيا وملكاتها: أشكال الحكم ورموزه" ينطلق في أبوظبي

"ملوك أفريقيا وملكاتها: أشكال الحكم ورموزه" ينطلق في أبوظبي
29 يناير 2025 13:56

ينظم متحف اللوفر أبوظبي، معرض "ملوك أفريقيا وملكاتها: أشكال الحكم ورموزه"، ويحتفي هذا المعرض التاريخي بتاريخ أفريقيا المميز، وسجلها الإبداعي الحافل، وإرثها الثقافي الغني.
 

معرض «ملوك أفريقيا وملكاتها، أشكال الحكم ورموزه» جاء عن طريق تعاون مشترك بين اللوفر أبوظبي ومتحف كية برانلي في باريس، مع دعم من مؤسسات أفريقية كثيرة ،ويتيح القيام برحلة عبر أكثر من  قطعة فنية ورؤية متنوعة للثقافة والمعتقدات

ولأن القارة الأفريقية تمتلك تاريخاً ثرياً،  فمنذ العصور القديمة وصولاً إلى العصور الوسطى، كانت أفريقيا مهد حضارات عظيمة مثل مصر القديمة، وممالك غانا ومالي وزمبابوي الكبرى، حيث يحتفي المعرض  بثراء تاريخ ملوك أفريقيا وتراثهم الثقافي، من خلال عرض مقتطفات من مواد منتقاة بعناية من مناطق مختلفة من القارة.

ومع انطلاق أنشطة المعرض ينظم متحف اللوفر أبوظبي، ندوة تفاعلية بعنوان «المتاحف في أفريقيا بين اليوم والغد» على مدى ثلاثة أيام  يشارك فيها كوكبة من أبرز الشخصيات من المتاحف الأفريقية لاستكشاف الأدوار المتطورة لها، وتأثيرها العميق في المجتمع والحوارات الثقافية العالمية.

معرض «ملوك إفريقيا وملكاتها، أشكال الحكم ورموزه» ليس مجرد معرض عادي بل لملوك وملكات ..غيروا مجرى التاريخ في القارة السمراء.

أخبار ذات صلة
«اللوفر أبوظبي» يكشف الستار عن معرض «ملوك أفريقيا وملكاتها: أشكال الحكم ورموزه»
ماكرون يعلن عن عملية تجديد تستغرق عدة سنوات لمتحف اللوفر
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
اللوفر أبوظبي
اللوفر
آخر الأخبار
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
اقتصاد
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
28 يناير 2025
الأمم المتحدة
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تشكل مجموعة عمل لتنسيق إزالة الركام في غزة
اليوم 14:33
«المواي تاي» رحلة على ضفاف شاطئ الراحة بمشاركة 842 مقاتلاً
الرياضة
«المواي تاي» رحلة على ضفاف شاطئ الراحة بمشاركة 842 مقاتلاً
اليوم 14:30
علم الإمارات
علوم الدار
الإمارات تسلم تقريرها الدوري للجنة القضاء على التمييز العنصري
اليوم 14:27
جوارديولا يتحدث عن «شرارة» عودة مانشستر سيتي!
الرياضة
جوارديولا يتحدث عن «شرارة» عودة مانشستر سيتي!
اليوم 14:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©