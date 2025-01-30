جناح الفجيرة يستعرض أبرز الفعاليات الثقافية في «القاهرة للكتاب»

الفجيرة (وام) ‎نظم جناح الفجيرة خلال مشاركته، في فعاليات الدورة ال 56 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، عدداً من الجلسات الحوارية والأمسيات الشعرية والندوات الأدبية والثقافية والورش الفنية التي جمعت مثقفين وأدباء وكتّاباً على منصة واحدة مستعرضة الجهود الثقافية التي تقودها إمارة الفجيرة للنهوض بصناعة الكتاب الإماراتي والعربي، وما تنظمه من فعاليات ومشاركات دولية تعكس روح الحراك الإبداعي المحلي. وقد تم توقيع اتفاقية بين هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام والهيئة الوطنية للإعلام بجمهورية مصر العربية خلال أيام المعرض لدعم أطر التعاون الإعلامي بين الجانبين.

وشهد توقيع الاتفاقية كل من ناصر محمد اليماحي، المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، ونائلة فاروق رئيس قطاع التليفزيون بالهيئة الوطنية للإعلام بجمهورية مصر العربية، ويتطلع الجانبان من خلال الاتفاقية، إلى ترسيخ سبل التعاون الإعلامي بين الجهات الموقعة في مجال التبادل الإخباري والثقافي والفني والمحتوى الإعلامي، بما يخدم أهدافهما المشتركة وفقا للأنظمة والتشريعات المعمول بها. وقال اليماحي، إن توقيع الاتفاقيات يأتي في إطار حرص هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام على تعزيز شراكات التعاون الدولي مع كبرى المؤسسات الإعلامية الدولية لتقديم نموذج إعلامي هادف يخدم مسيرة التنمية المستدامة، وقائم على التعاون والشراكة بما يخدم الرسالة الإعلامية المشتركة في البلدين، مؤكداً على ضرورة تطوير وتحسين العمل الإعلامي في الإمارة، ومواكبة النهضة الحديثة للسوشيال ميديا والإعلام الرقمي بشكل خاص. ‎

كما زار جناح حكومة الفجيرة في المعرض، محمد اليماحي رئيس ‎البرلمان العربي، واطلع على البرامج والفعاليات والورش المصاحبة للجناح، وأثنى على جهود المشاركين في الارتقاء بمنظومة العمل الإعلامي وتطوير المحتوى الثقافي والإبداعي. واستضاف الجناح أيضاً الكاتب والباحث التراثي الإماراتي عبدالله الكندي في ندوة أدبية قدمها عن تاريخ إمارة الفجيرة، بتنظيم من هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام.

