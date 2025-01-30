الجمعة 31 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«أبوظبي للغة العربية» يعلن فتح باب التسجيل في «ورشة كتابة القصة القصيرة»

«أبوظبي للغة العربية» يعلن فتح باب التسجيل في «ورشة كتابة القصة القصيرة»
31 يناير 2025 01:15

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
نهيان بن زايد يعيد تشكيل مجلس إدارة نادي أبوظبي للمبارزة
نهيان بن زايد يعيد تشكيل مجلس إدارة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية

أعلن مركز أبوظبي للغة العربية عن فتح باب التسجيل أمام الكتّاب الإماراتيين الموهوبين من سن 18 عاماً فما فوق، للمشاركة في ورشة كتابة القصة القصيرة. ويعتزم المركز تنظيم الورشة ضمن برنامج «قلم للكتابة الإبداعية» اعتباراً من 15 فبراير المقبل، وتستمر ثلاثة أشهر.
الورشة التي يقدّمها الدكتور عبد الدائم السلامي، الأستاذ المساعد في جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، والمتخصّص في مجال السرديات والنقد الحديث، هي باكورة المبادرات التي يطلقها البرنامج هذا العام، وتسعى إلى ترسيخ مكانة المركز باعتباره منصّة حاضنة للمبدعين الإماراتيين، والارتقاء بمهارات الكُتّاب الواعدين، وإتاحة فرصة التجريب أمامهم في مختبر إبداعي يشرف عليه خبراء متخصّصون. وتهدف الورشة، التي ستقام في مقرّ المركز بالعاصمة أبوظبي، إلى إكساب المشاركين مهارات متقدّمة في مجال كتابة القصة القصيرة، وفهم عناصرها، وكيفية معالجتها، وتحريرها، وإعدادها للنشر. كما تزوّدهم بمهارات متقدّمة لتحليل النصوص المختارة، بما ينسجم مع استراتيجية المركز وأهدافه الرامية إلى اكتشاف مهارات الموهوبين في مجال الإبداع الأدبي وتعزيزها.
ودعا المركز الكتّاب الإماراتيين ممن تنطبق عليهم الشروط للتسجيل والمشاركة في الورشة.

القصة القصيرة
مركز أبوظبي للغة العربية
الإمارات
كتابة القصة القصيرة
الكتابة الإبداعية
آخر الأخبار
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
اقتصاد
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
28 يناير 2025
أسعار الوقود لشهر فبراير في الإمارات
اقتصاد
أسعار الوقود لشهر فبراير في الإمارات
اليوم 10:23
إيقاف 6 لاعبين لارتباطهم بشبكة تلاعب في بلجيكا
الرياضة
إيقاف 6 لاعبين لارتباطهم بشبكة تلاعب في بلجيكا
اليوم 22:35
أبوظبي
علوم الدار
توقعات الطقس ليوم غد
اليوم 22:34
جماهير سلتيك تواجه خطر المنع في مباراة بايرن ميونيخ
الرياضة
جماهير سلتيك تواجه خطر المنع في مباراة بايرن ميونيخ
اليوم 22:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©