«أبوظبي للغة العربية» يعلن فتح باب التسجيل في «ورشة كتابة القصة القصيرة»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز أبوظبي للغة العربية عن فتح باب التسجيل أمام الكتّاب الإماراتيين الموهوبين من سن 18 عاماً فما فوق، للمشاركة في ورشة كتابة القصة القصيرة. ويعتزم المركز تنظيم الورشة ضمن برنامج «قلم للكتابة الإبداعية» اعتباراً من 15 فبراير المقبل، وتستمر ثلاثة أشهر.

الورشة التي يقدّمها الدكتور عبد الدائم السلامي، الأستاذ المساعد في جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، والمتخصّص في مجال السرديات والنقد الحديث، هي باكورة المبادرات التي يطلقها البرنامج هذا العام، وتسعى إلى ترسيخ مكانة المركز باعتباره منصّة حاضنة للمبدعين الإماراتيين، والارتقاء بمهارات الكُتّاب الواعدين، وإتاحة فرصة التجريب أمامهم في مختبر إبداعي يشرف عليه خبراء متخصّصون. وتهدف الورشة، التي ستقام في مقرّ المركز بالعاصمة أبوظبي، إلى إكساب المشاركين مهارات متقدّمة في مجال كتابة القصة القصيرة، وفهم عناصرها، وكيفية معالجتها، وتحريرها، وإعدادها للنشر. كما تزوّدهم بمهارات متقدّمة لتحليل النصوص المختارة، بما ينسجم مع استراتيجية المركز وأهدافه الرامية إلى اكتشاف مهارات الموهوبين في مجال الإبداع الأدبي وتعزيزها.

ودعا المركز الكتّاب الإماراتيين ممن تنطبق عليهم الشروط للتسجيل والمشاركة في الورشة.