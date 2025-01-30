انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي لحقوق النسخ 19 فبراير

الشارقة (الاتحاد)

برعاية وحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، الرئيسة الفخرية لجمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ، تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة، المؤتمر الدولي الأول لإدارة حقوق النسخ الذي يُعقد بمشاركة واسعة من ممثلي منظمات الإدارة الجماعية والخبراء في مجال حقوق الأعمال الإبداعية، وذلك خلال الفترة من 19 إلى 20 فبراير 2025.

وتنظم جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ (ERRA) هذا المؤتمر بالشراكة مع وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات والاتحاد الدولي لمنظمات حقوق النسخ (IFRRO) بهدف مناقشة دواعي وأهداف وأهمية حفظ الحقوق الفكرية، ومدى تأثيرها على الاقتصاد الإبداعي، إضافة إلى تسليط الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه منظمات الإدارة الجماعية حول العالم في حماية حقوق المبدعين، وتعزيز التوعية الاجتماعية في هذا الخصوص.

وأكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، أهمية هذا المؤتمر لدولة الإمارات العربية المتحدة وللقطاع الإبداعي العالمي. وقالت: «تعكس استضافة المؤتمر بالشراكة مع وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات والاتحاد الدولي لمنظمات حقوق النسخ، التزامنا في أن نكون منصة عالمية رائدة للحوار حول حقوق المبدعين. ومن خلال دعم حماية الملكية الفكرية، نعمل على تمكين المبدعين في كل مكان من الابتكار والمساهمة في دفع النمو الثقافي والاقتصادي، الديناميكي والمستدام».

وأشارت مجد الشحي، مديرة جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ، إلى أن عقد المؤتمر الدولي الأول لحقوق النسخ في دولة الإمارات يؤكّد مكانة الدولة وجهة رائدة لتنظيم المؤتمرات والفعاليات الدولية ومناقشة القضايا العالمية، ويعكس التزامها بتعزيز الحوار العالمي حول حقوق النسخ وحقوق المؤلف، وحرصها على تبنّي أحدث الممارسات العالمية في هذا المجال وتطبيقها في القطاعين الثقافي والتعليمي.

وأوضحت: «يتيح المؤتمر منصة حيوية للخبراء والمهتمين من مختلف أنحاء العالم لتبادل المعارف والخبرات، ومناقشة فرص التطوير في مجال حماية حقوق المؤلف، ما يعكس التزام دولة الإمارات بتوحيد الجهود الرامية إلى رسم ملامح مستقبل أفضل لحماية حقوق المبدعين على المستويين الإقليمي والعالمي، ودعم الاقتصاد الإبداعي كركيزة أساسية للتنمية الثقافية والاقتصادية المستدامة». وأضافت الشحي: «إن حماية حقوق المبدعين هي مسؤولية أخلاقية وضرورة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد الإبداعي في دولة الإمارات. ويمثّل هذا المؤتمر مبادرة نوعية تؤكد التزامنا بأداء دورنا في توفير بيئة تحترم حقوق الملكية الفكرية، وتدعم المبدعين في مختلف القطاعات».

ويتضمن برنامج المنتدى في اليوم الأول جلسات نقاشية ستتناول مواضيع مثل: الإدارة الجماعية ودورها الفاعل في حماية النسخ، والاستخدام غير المصرح به ومدى تأثيره على مردود الأعمال الإبداعية، والعلاقة بين الذكاء الاصطناعي والمكتبات في العصر الرقمي، وأثر التغييرات التكنولوجية والاجتماعية على أصحاب الحقوق من الكُتّاب والناشرين والعامل في القطاع الإبداعي. أما جلسات اليوم الثاني، فستستهدف ممثلي الجامعات والمؤلفين والناشرين، إضافة إلى عرض تقديمي لخبراء الذكاء الاصطناعي وحقوق النسخ.