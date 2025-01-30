محمد الشرقي يشهد توقيع اتفاقية بين «وزارة الثقافة» و«أكاديمية الفجيرة للفنون»

الفجيرة (وام)

شهد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، على هامش حفل توزيع جوائز النسخة السادسة من مسابقة الفجيرة الدولية للبيانو، توقيع اتفاقية تفاهم بين وزارة الثقافة وأكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، بحضور معالي الشيخ سالم القاسمي، وزير الثقافة. وقّع الاتفاقية مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة، وعلي عبيد الحفيتي، مدير عام أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة.

وأكّد سمو ولي عهد الفجيرة، أهمية الاتفاقية في تعزيز رؤية وتوجّهات حكومة الفجيرة في تطوير قطاع الثقافة، واستقطاب المبدعين وأصحاب المواهب في مختلف أنواع الفنون والصناعات الإبداعية، وإثراء المشهد الثقافي في إمارة الفجيرة. ونوّه سموه، إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بتطوير ركائز التنمية الثقافية في الإمارة، ودعم سموه للمشاريع والمبادرات التي تعزّز تنافسية الدولة وحضورها المؤثر في مجالات الثقافة والفنون والإبداع. وتهدف الاتفاقية إلى تطوير قطاع العمل الثقافي عبر المشاريع المشتركة بين وزارة الثقافة وأكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، وتعزيز الصورة الثقافية والإبداعية على مستوى الأفراد والمؤسسات في المجتمع. حضر التوقيع الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

من ناحية أخرى، أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية الفنون والموسيقى في تعزيز الهوية الثقافية والمجالات الإبداعية في المجتمع، ودورها الجوهري في تعزيز التواصل وتجديد الحوار الإنساني بين الثقافات المختلفة. جاء ذلك خلال حضور سمو ولي عهد الفجيرة، حفل توزيع جوائز النسخة السادسة من مسابقة الفجيرة الدولية للبيانو، بحضور معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، ومبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة. وأشار سموه، إلى حرص واهتمام صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، على خلق مجتمع إبداعي داعمٍ للفنون في إمارة الفجيرة، واستقطاب المهتمين والمبدعين لاحتضان إبداعاتهم ودعم مواهبهم، تحقيقاً لرؤية دولة الإمارات وتعزيز مكانتها على الساحة الثقافية والفنية العالمية.

وكرّم سمو ولي عهد الفجيرة، شركاء ورعاة الحفل، ولجان تحكيم الجائزة، والفائزين في فئاتها، مشيداً باهتمامهم بالمشاركة في الجائزة وأدائهم المميز. كما استمتع الحضور، في فقرات الحفل بعزف الفائزين في فئات الجائزة مع الأوركسترا، وفقرة أدائية بالعزف على البيانو أدّتها المتسابقة سارة أحمد، من ذوي الهمم من جمهورية مصر العربية. حضر الحفل الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب ولي عهد الفجيرة، وشذى الملا، الوكيل المساعد لقطاع التراث والفنون بوزارة الثقافة.