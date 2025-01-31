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التعليم والمعرفة

«دبي الدولي للكتابة» يرفد الموهوبين بالمهارات البحثية خلال «القاهرة للكتاب»

«دبي الدولي للكتابة» يرفد الموهوبين بالمهارات البحثية خلال «القاهرة للكتاب»
31 يناير 2025 20:20

القاهرة (وام)
ينظم برنامج دبي الدولي للكتابة، التابع لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، خلال مشاركته في معرض القاهرة الدولي للكتاب ورشتي «الترجمة العلمية» و«المقال العلمي» اللتين تهدفان إلى تشجيع الشباب الموهوبين على الكتابة وإعداد أجيال من الباحثين والمبدعين في العالم العربي.
تشكل ورشة «المقال العلمي» منطلقا للراغبين في خوض غمار عالم البحث العلمي والمقالات الأوسع نطاقاً، وذلك تماشياً مع جهود المؤسسة الرامية إلى رفد المكتبة العربية بباحثين بارعين وليس فقط مبدعين في قطاع الأدب بمختلف مجالاته ما يسهم في تنمية رأس المال البشري واستثمار مواهب الشباب وقدراتهم في بناء مجتمع فكري عربي قائم على الابتكار والتنمية المستدامة.
في حين تهدف ورشة «الترجمة العلمية» إلى تدريب المنتسبين على الترجمة العلمية المتخصصة وتأهيلهم من خلال الكتب التي سيعملون على ترجمتها مع خبراء ومدربين محترفين في شتى المجالات بما يعزز قدراتهم ويُمكِّنهم من المساهمة في إنتاج ونشر المحتوى العلمي باللغة العربية ووضعه في متناول أفراد المجتمع العلمي ومؤسساته من باحثين وطلبة ومهتمين ومراكز بحثية.
وأكد جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أن هذه الورش تأتي للمساهمة في سد الفجوة بين القدرات الشبابية الواعدة ومتطلبات سوق العمل الأكاديمي والبحثي إذ تسعى إلى بناء منظومة متكاملة تكرس ثقافة التميز العلمي وتزود الشباب بأدوات الكتابة الأكاديمية الاحترافية ومهارات الترجمة الدقيقة التي تعد بوابة التواصل بين المجتمع العلمي العالمي والمحتوى العربي.

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