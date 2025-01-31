جامعة عجمان تنظم البينالي الدولي الثاني «الآلات الموسيقية وعازفيها»

عجمان (وام)

افتتح الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان، البينالي الدولي الثاني تحت شعار «الآلات الموسيقية وعازفيها» في جامعة عجمان الذي ينظمه مركز الفنون الجميلة في مكتب الحياة الطلابية، في مركز الشيخ زايد داخل الحرم الجامعي.

يهدف البينالي إلى تعزيز التبادل الثقافي بين مختلف الفنون، وإبراز العلاقة الإبداعية التي تربط بين الموسيقى والفنون التشكيلية.

شارك في البينالي أكثر من 100 فنان يمثلون 40 جنسية مختلفة من جميع أنحاء العالم، حيث قدموا مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية التي شملت الرسم الزيتي، والنحت، والسيراميك، والفسيفساء، والأكريليك، والألوان المائية، إلى جانب عروض موسيقية حية أظهرت التكامل بين الأداء الحي والأعمال التشكيلية.

تضمن البينالي مجموعة من ورش العمل التي قدمها الفنانون المشاركون، حيث أتيحت للطلبة الفرصة للتفاعل المباشر مع الخبراء في مجالات الفنون المختلفة، والتعرف على التقنيات الحديثة والأساليب المبتكرة، مما أسهم في تطوير مهاراتهم وصقل مواهبهم. واستعرض الفنانون كيفية دمج الإبداع البصري مع الإيقاعات الموسيقية لإنتاج أعمال فنية متكاملة تنبض بالحياة.

وقال النحات التشكيلي عبدالله الحايكي، من مملكة البحرين، في تصريح صحفي، إن هذه مشاركته الأولى في البينالي من خلال أعمال وتحف من الأخشاب التي تستخدم أجود أنواع الأخشاب البحرينية من الأشجار المحلية والتي تمر بمراحلها الأولية إلى أن يتم تشكيلها كتحفه فنية كاملة.

وأشاد بهذا التجمع الفني في سنته الثانية بمشاركة مبدعين يعرضون تحفا فنية ولوحات تساهم في رسم المشهد الفني المتنوع الثقافات وفي نقل الخبرات الفنية والثقافية والموسيقية المتنوعة مع عدة دول من أجل تنمية المواهب.

وقالت عايشة المطروشي، فنانة رسم من جمعية الإمارات للفنون، إنها تشارك بلوحات فنية تعبر عن القوة والثقة والتمكين لدى الأشخاص، مؤكدة أن المعرض يساهم في تنمية خبراتها الفنية من خلال الاطلاع على التحف الفنية المتنوعة من مختلف الثقافات.