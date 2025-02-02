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إعلان الفائز بلقب «فارس المنكوس» في أبوظبي غداً

إعلان الفائز بلقب «فارس المنكوس» في أبوظبي غداً
2 فبراير 2025 13:58

تنطلق مساء غدٍ الاثنين، المرحلة النهائية وثامنة حلقات البث المباشر من برنامج «المنكوس» بموسمه الرابع، الذي تنتجه هيئة أبوظبي للتراث، وذلك في تمام الساعة التاسعة بتوقيت الإمارات من مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي، حيث سيعلن في ختام الحلقة عن «فارس المنكوس» لهذا الموسم.

ويشارك في الحلقة ستة نجوم خاضوا المرحلة نصف النهائية، وقدمت لجنة التحكيم خلال الأمسية الماضية تقييماتها لكل منهم، حيث حصل راشد آل جميان المري، وحمد بن مغيثه الهاجري، من السعودية على 29 درجة لكل منهما، بينما حصل ذيب صالح المري، من السعودية على 28 درجة، وعبد الهادي آل حميدان المري، من السعودية على 27 درجة، في حين حصل صياد محمد اليامي، من السعودية، وسعيد علي المري، من قطر على 26 درجة لكل منهما.

وتعد هذه الدرجات هي نصف الدرجة النهائية، حيث ستتم إضافة النصف الآخر من 30 درجة في الحلقة الختامية يوم غدٍ، ليصبح المجموع النهائي من 60 درجة، وستتم أيضاً إضافة 40% في نهاية الأمسية الختامية، وهي النسبة المخصصة لتصويت الجمهور عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الخاص ببرنامج «المنكوس»، التي ستكون جزءاً أساسياً في تحديد الفائز بلقب الموسم الرابع.

وتضم لجنة تحكيم البرنامج، شاعر النظم والمحاورة محمد بن مشيط المري، من دولة الإمارات، والدكتور حمود جلوي، عضو هيئة التدريس في قسم اللغة العربية بكلية التربية الأساسية في دولة الكويت، وشاعر النظم والمحاورة والمنشد شايع فارس العيافي، من المملكة العربية السعودية، وشاعر النظم والمحاورة متعب بن حمد زايد المري، من قطر.

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وكان مسرح شاطئ الراحة في عاصمة الثقافة والفنون وحاضنة الموروث أبوظبي، شهد خلال الأسابيع الماضية منافسات قوية بين نجوم المنكوس شارك فيها 18 نجماً من 4 دول، حيث تابع ملايين المشاهدين مجريات الحلقات المباشرة من البرنامج من خلف شاشات التلفزيون عبر قناتي أبوظبي وبينونة.

واستقبل البرنامج قبيل انطلاق الحلقات المباشرة، مشاركات واسعة تم فرزها وفق أسس وآليات تمتاز بالدقة، تلا ذلك اختيار 85 مشتركاً من 8 دول لمقابلة لجنة التحكيم، التي قيّمت بدورها المتسابقين وفق معايير دقيقة مُعتمدة، فيما منح كل عضو في اللجنة المترشحين درجات عقب المقابلة المباشرة التي جرت في أبوظبي، وأعقبت ذلك اجتماعات مكثفة لاختيار قائمة الـ 18 مشاركاً في الحلقات المباشرة.

واكتسب البرنامج مكانته الكبرى والمهمة؛ كونه الأول من نوعه في العالم العربي المتخصص بـ «لحن المنكوس» أحد الفنون الإماراتية والخليجية التراثية المرتبطة بالشعر النبطي.

أبوظبي
المنكوس
برنامج المنكوس
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